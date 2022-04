Numismatik als Investment: Historische Goldmünzen stehen hoch im Kurs

Nicht nur der Goldpreis ist auf Rekordjagd, auch auf dem Markt für Sammlermünzen ist ein geradezu historischer Boom zu beobachten. In den USA häufen sich die Höchstgebote von einer Million US-Dollar oder mehr für einzelne Münzen. Diese Schallmauer ist für den deutschen Markt noch unerreichbar, doch kaufkräftige Auktionsteilnehmer liefern auch hierzulande Rekord um Rekord. Nun ist mit einem Preis von 700.000 Euro in Osnabrück die teuerste Münze versteigert worden, die jemals in Deutschland verkauft wurde – und das Höchstgebot macht nicht nur einen Sammler glücklich, es kommt einem guten Zweck zugute.

Auf der Goldmünze ist das Bild der englischen Königin Elisabeth I. (1558 bis 1603) zu sehen. Die Münze wird auch als „Kampener Rosenoble“ bezeichnet und ist als großes Goldstück mit einem Durchmesser von 44 Millimetern und einem Gewicht von 61 Gramm äußerst selten. Laut dem Osnabrücker Münzauktionshaus Künker soll der jüdische Münzhändler Felix Schlessinger die Münze vor rund 90 Jahren für 900 Pfund von einem britischen Münzhändler erworben und während der Nazizeit im Garten eines Hauses in den Niederlanden vergraben haben. Dem Bericht zufolge ging sie danach in den Besitz von Mark Salton, dem Sohn von Felix Schlessinger, über. Schlessinger und seine Frau Hedwig wurden 1944 in Auschwitz ermordet.

Die Versteigerung des Nachlasses von Mark und seiner Frau Lottie Salton galt als numismatisches Highlight des Jahres 2022 – denn die berühmte Sammlung kam in einem ganz besonderen Format unter den Hammer: Salton hatte testamentarisch festgelegt, dass seine Münzsammlung von zwei Auktionshäusern auf zwei Kontinenten verkauft werden solle. Er suchte sich dafür das renommierte Auktionshaus Künker in Osnabrück in seiner „alten Heimat“ Deutschland aus und übertrug daneben dem ebenfalls traditionsreichen Auktionator „Stack’s Bowers Galleries“ in seiner letzten Heimat New York einen Teilauftrag. Zudem verfügte Salton, dass der Erlös an drei Wohltätigkeitsorganisationen, die sich für die Bewahrung des Andenkens an die jüdischen Opfer des Holocaust einsetzen, gehen soll.

Bildrechte: Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG

Das Rekordergebnis für die historische XXL-Goldmünze hat offenbar sogar die erfahrenen Auktionatoren beim Auktionshaus Künker überrascht, bei denen Höchstgebote im fünf- oder sechsstelligen Bereich keine Seltenheit sind. Denn der Preis für die historische Goldmünze lag weit über der ursprünglichen Schätzung von 250.000 Euro – mit 700.000 Euro erzielte sie fast das Dreifache. Fritz Rudolf Künker, Seniorchef des Osnabrücker Auktionshauses, erklärt die große Nachfrage mit der Seltenheit einer solchen Münze, die trotz ihrer Eigenschaft als Zahlungsmittel ein staatliches Goldgewicht auf die Waage brachte und dadurch schon in der damaligen Zeit wohl kaum in der Geldbörse der Bevölkerung zu finden war.

Auch wenn ein Preis im sechsstelligen Bereich für eine einzelne Münze wohl in der gesamten deutschsprachigen Münzensammlerszene und damit auch in der pro aurum Numismatik extrem selten vorkommt, beobachten die Experten von pro aurum seit vielen Jahren kontinuierlich steigende Preise für numismatische Raritäten. Der Anlagenotstand sorgt für eine Flucht in Sachwerte – und spezialisierte Anleger geben sich nicht mit Krügerrand und Co. zufrieden: Sie suchen nach historischen Schätzen, bei denen die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie eines Tages einen Liebhaberpreis erzielen. Bei pro aurum ist die Numismatik deshalb seit der Gründung des Unternehmens ein fester Bestandteil des Angebots- und Dienstleistungsspektrums. Die pro aurum Numismatik hat nicht nur ein spannendes Angebot an historischen Münzen aus Gold und Silber vorrätig, sondern berät und begleitet auch Sammler beim Aufbau oder Ausbau ihrer Kollektion.

Auch bei der Verwertung von Erbschaften stehen die Numismatiker von pro aurum ihren Kunden zur Verfügung – denn meist wissen die Hinterbliebenen nicht, welche Schätze sich in der Münzsammlung ihrer Lieben verbergen. Und gerade wenn das Erbe für einen „guten Zweck“ wie eine gemeinnützige Stiftung oder für die finanzielle Absicherung von Kindern oder Enkeln gedacht ist, sollten die Erben das meiste Geld für ihr Gold bekommen. Die Experten von pro aurum sind aufgrund ihrer langjährigen Expertise sowie ihres exzellenten Rufes in der Münzensammlergemeinde bevorzugte Ansprechpartner, wenn es darum geht, Massenware von Raritäten zu unterscheiden. Und durch die Mitgliedschaft im Berufsverband des deutschen Münzfachhandels bürgt pro aurum auch in der Numismatik-Sparte für Seriosität und Sicherheit beim Handel mit Sammlermünzen.

Bildquelle: AdobeStock.com@Igor Butseroga / Composing: pro aurum