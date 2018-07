NULL TOLERANZ POLITIK!

Die Bullen in WTI lassen sich nicht von ihrem Weg abbringen und fahren konsequent eine Nulltoleranzstrategie, was ihr bestreben in Richtung höherer Kurse im Bereich von $78 angeht. Mit der anhaltenden Seitwärtsbewegung im Markt müssen wir in Erwägung ziehen, dass der Markt seine erwartete Gegenbewegung im Rahme einer Konsolidierung ausbauen wird.

Schaffen es die Bären auch im heutigen Handel nicht, den Markt zumindest unter $73.18 im Tagesschluss zu treiben, müssen wir die Erwartungen an den Markt anpassen und von einer direkten Fortsetzung in Richtung $78 ausgehen. Über $75.27 sind die Bären wieder auf der Wartebank zu finden und der Weg in höhere Gefilde ist geebnet.

Wir werden zeitnah einen weiteren Long Tradingbereich hinterlegen, um die nächsten 8-10$ auf der Longseite mitzunehmen.







