NIO Aktie: Das sollte man nicht vergessen!

Vor der Aktie von NIO steht eine durchaus spannende Woche: Wird es dem chinesischen Tesla-Herausforderer gelingen, das Allzeithoch vom 30. September bei 19,20 Euro anzugreifen? In der vergangenen Woche wurden mehrere Versuche wieder abgeblasen. Letztlich ging die NIO-Aktie bei einem Kurs von 18,20 Euro in Frankfurt aus dem Handel. Für echte Enttäuschung allerdings bleibt bei diesem Papier kein Raum. Denn: Man sollte nie vergessen, wo die NIO-Aktie herkommt.

1,19 Euro, es ist kaum zu glauben, so lautete der Aktienkurs von NIO am 28. Oktober 2019 noch. In weniger als einem Jahr haben die Papiere des chinesischen Elektroautobauers also tatsächlich um mehr als 1500 Prozent an Wert zugelegt. Da hat selbst Tesla das Nachsehen, trotz der Börsenwertsteigerung des US-Unternehmens um mehr als 600 Prozent im selben Zeitraum. Und klar, die Absatzzahlen bei NIO können sich sehen lassen: Die Steigerung im September lag gegenüber dem Vorjahr bei 133 Prozent, im gesamten dritten Quartal 2020 legten die Auslieferungen von NIO gegenüber dem Vorjahreszeitraum sogar um 154 Prozent auf nunmehr 12.206 Elektroautos zu. Das sind fraglos alles Rekordwerte, wenngleich noch auf niedrigem Niveau. Doch ab 2021 will NIO auch außerhalb Chinas die Märkte erobern, was für noch größere Sprünge bei den Verkaufszahlen sorgen sollte.

Schon jetzt stellen sich die Chinesen internationaler auf: NIO werde in Zukunft mit dem US-amerikanischen Softwareunternehmen Cerence Inc. beim Thema Spracherkennung zusammenarbeiten, vermeldete der Branchendienst IT Times in der vergangenen Woche . „Im Rahmen der Übereinkunft soll Cerence Sprachtechnologien für Produkte von NIO bereitstellen“, so der Bericht. Dabei geht es demnach um eine „intuitive und KI-gestützte Fahrerassistenten-Technologie“, wie es heißt.





