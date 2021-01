NIO Aktie: Das reicht ihnen wohl nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nio ADR":

Nach einem starken Auftakt am Montag, schien die Aktie von NIO auch den zweiten Handelstag des Jahres mit einem Plus abzuschließen. Auf bis zu 44,50 Euro, ein Aufschlag von rund zwei Prozent im Vergleich zum Vortag, zogen die Papiere des chinesischen Elektroautobauers an. Kurz nach dem Mittag allerdings drehte sich plötzlich die Stimmung, die NIO-Aktie fiel deutlich auf bis zu 41,60 Euro, bevor sie sich wieder etwas fing. Was den Rücksetzer auslöste, ist unklar. Die Nachrichtenlage war zuletzt alles andere als besorgniserregend.

NIO ist jetzt auch Gebrauchtwagenhändler

So war jüngst nicht nur bekanntgeworden, dass NIO im Dezember 2020 insgesamt 7.007 Fahrzeuge ausgeliefert hatte, 121 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Insgesamt hatten sich die Verkaufszahlen im vierten Quartal weit mehr als verdoppelt. Und das alleine im Heimatmarkt. Noch in diesem Jahr will NIO seine ersten Elektroautos außerhalb Chinas anbieten, die Absatzzahlen dürften sich dadurch weiter enorm steigern. Am 9. Januar soll beim NIO-Day zudem die erste Elektro-Limousine des Herstellers ihre Premiere feiern.

Doch das reicht dem Tesla-Herausforderer offenbar noch nicht: Wie das Branchenportal Elektroauto News jetzt vermeldet, mischt NIO ab sofort auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos mit. „Erste Kunden sollen bereits Interesse bekundet haben, ihren gebrauchten NIO-Stromer gegen einen Neuwagen einzutauschen“, so der Bericht. Dies soll Interessenten demnach mit einem von NIO entwickelten Programm erheblich erleichtert werden.

Käufer bekommen drei Jahre Garantie

NIO übernehme dabei den kompletten An- und Verkaufsprozess, inklusive Fahrzeuginspektion, -bewertung und –akquisition, heißt es. Zu einem „sehr wettbewerbsfähigen und ehrlichen Preis“ wolle man den Kunden den Wagen direkt abnehmen. Und auch die Käufer der NIO-Gebrauchtwagen sollen auf der sicheren Seite sein: Die Garantie des Herstellers beträgt demnach drei Jahre bzw. bis zu 120.000 Kilometer.

