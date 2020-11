NIO Aktie: Das ist ein unglaubliches Ziel!

Die Aktie von NIO war hervorragend in die neue Börsenwoche gestartet: Nach einem Schlusskurs von 34,80 Euro noch am Freitag in Frankfurt, standen am Montag zum Börsenschluss 37,50 Euro auf dem Kurszettel des chinesischen Tesla-Herausforderers. Dazwischen erreichten die NIO-Aktie, wie könnte es anders sein, bei einem Kurs von 38,20 Euro einmal mehr ein neues Allzeithoch. Wenngleich die Papiere am Dienstag vorbörslich etwas schwächer notieren, der unglaubliche Lauf von NIO an der Börse hatte ohne Zweifel seinen Grund.

Denn laut Medienberichten hatte NIO-Gründer William Li Bin bei einer Versammlung eines Clubs von NIO-Fahrern ein unglaubliches Ziel bekanntgegeben: Sein Unternehmen arbeite an einer 150-kWh-Batterie, die damit eine Reichweite von 900 Kilometern für dessen Elektroautos bedeuten würde. Damit würde NIO den US-Pionier Tesla weit in den Schatten stellen. Dessen Model S Long Range Plus, das in Deutschland unter “Maximale Reichweite Plus” firmiert, kommt mit einer Ladung seines rund 100 kWh großen Akkus aktuell 652 Kilometer weit. Mit 900 Kilometer Reichweite würden die E-Autos von NIO sogar aktuelle Hybrid-Modelle hinter sich lassen. Allerdings: Noch ist das Laufwunder aus China eine reine Ankündigung.

Dennoch hat der Elektroautobauer die Anleger zuletzt, nuna ja, elektrisiert wie kaum ein anderes Unternehmen: Beim aktuellen Kursstand liegt das Plus allein aus der zurückliegenden Woche bei annähernd 40 Prozent. Innerhalb eines Monats hat NIO seinen Börsenwert glatt verdoppelt. Jeff Chung von der Citigroup erwartet laut Medienberichten noch mehr: Er hob das Kursziel für die NIO am vergangenen Donnerstag von 33,20 US-Dollar auf satte 46,40 Dollar an. In der Nacht zum Dienstag schlossen die Aktie an der Nasdaq nach einem Plus von mehr als fünf Prozent bei 44,02 Dollar.

from

Finanztrends by Achim Graf

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.