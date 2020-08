NIO Aktie: Der helle Wahnsinn!

Die Aktie von NIO pendelte wochenlang um einen Kurs von 12 Euro. Große Ausschläge waren bei dem Papier des chinesischen Elektroautobauers nicht zu verzeichnen, weder nach oben noch nach unten. Lediglich am 11. August gab es einen sehr kurzen Ausbruchsversuch der NIO-Aktie über die Marke von 13 Euro. Doch dann kam der Dienstag – und mit ihm der helle Wahnsinn: Bis Börsenschluss in Frankfurt schoss die Aktie von NIO um 16 Prozent nach oben auf 14,50 Euro. Am Mittwoch im frühen Handel ging es weiter aufwärts. Was ist da los?

NIO will globale Marke werden

Bislang verkauft NIO seine mittlerweile drei E-Automodelle ES6, ES8 und neuerdings EC6 ausschließlich auf dem Heimatmarkt. Laut Medienberichten allerdings verdichten sich die Anzeichen, dass der Tesla-Herausforderer den Sprung ins Ausland wagt: NIO-Chef William Li habe nun den Verkaufsstart in Europa für die zweite Hälfte des Jahres 2021 angekündigt, berichtet unter anderem das Fachmagazin Auto, Motor und Sport. Bis 2024 will NIO demzufolge eine globale Marke werden. „Die Markteinführung in Europa dürfte, auch unter Berücksichtigung der Ladeinfrastruktur und der angebotenen Fördermaßnahmen für Elektroautos, schrittweise erfolgen“, heißt es in dem Bericht. Viele Anbieter wählten bislang Norwegen als ersten Markt, darunter auch der chinesische BYD-Konzern. Ob die Chinesen diesen Plan ebenfalls verfolgen, ist unklar.

In China werden die Akkus getauscht

Erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass NIO seine Elektroautos in China künftig auch ohne den Akku anbietet. Dadurch sinkt der Einstiegspreis um umgerechnet bis zu 9000 Euro, dafür werden laut Auto, Motor und Sport Mietkosten für die Akku von mindestens 74 Euro fällig. Um entsprechende Lademöglichkeiten müssen sich zumindest chinesische NIO-Kunden nicht sorgen: Die Akkus werden dort per so genanntem „Battery Swap“ einfach binnen weniger Minuten getauscht. Laut Elektroauto News verfügte NIO zuletzt über 138 solcher Wechselstationen in insgesamt 62 chinesischen Städten.

