NIO Aktie: Weit besser als geplant!

Die Aktie von NIO hat sich nach ihrem kleinen Einbruch auf zeitweilig nur noch 32 Euro am Montag in Frankfurt bis zum Wochenende wieder deutlich erholt. Nach einem weiteren Aufschlag von gut vier Prozent notierten die Papiere des chinesischen Elektroauto-Herstellers am Freitag zum Börsenschluss bereits wieder bei 38,20 Euro. Ein Plus von annähernd 20 Prozent bei der NIO-Aktie in weniger als fünf Handelstagen kann sich wahrlich sehen lassen. Und es ist offenbar nicht der einzige Erfolg des Tesla-Herausforderers in der zurückliegenden Woche.

NIO mit erfolgreicher Kapitalerhöhung





Denn wie der Branchendienst IT Times berichtet, verlief eine Kapitalmaßnahme von NIO weit besser als geplant: 60 Millionen US-Depotaktien (ADS) wollte das Management ursprünglich neu ausgeben, wobei eine ADS jeweils eine Stammaktie der Klasse A repräsentiert. Zeichnern sollte zudem eine Option zum Kauf von bis zu neun Millionen weiteren Aktien als Mehrzuteilungsoption gewährt werden, wie es hieß. NIO habe im Vorfeld nicht nur das reguläre Angebot auf 68 Millionen ADS aufgestockt, wie es heißt. Auch die Optionen wurden auf 10,2 Millionen erweitert.

Laut IT Times wurde nun das gesamte Angebot unters Volk gebracht, auch die Optionen seien am 16. Dezember vollständig ausgeübt worden. Die Aktien war dem Bericht zufolge zu einem Preis von 39 US-Dollar pro ADS angeboten worden. Kein schlechter Deal: Der Kurs der NIO-Aktie an der New Yorker Börse lag in der Nacht zum Freitag bereits wieder bei 46,72 Dollar.

Aktie auf Monatssicht noch leicht im Minus





Sicherlich, das ist noch immer deutlich unter dem Allzeithoch von 56,45 Dollar, das die NIO-Aktie am 25. November ausgebildet hatte. An jenem Tag wurden die Papiere in Frankfurt kurzzeitig bei genau 50 Euro gehandelt. Erstaunlich allerdings ist, dass sich NIO trotz der milliardenschweren Kapitalerhöhung auf Monatssicht nur noch mit rund vier Prozent im Minus liegt. Ob dieses in der neuen Börsenwoche auch noch ausgeglichen wird, das ist die spannende Frage.





