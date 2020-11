NIO Aktie: Weit besser als erwartet!

Die Aktie von NIO leidet offensichtlich noch immer unter der Attacke des Shortsellers Citron Research, der am Freitag vor den Papieren des chinesischen Tesla-Herausforderers gewarnt hatte: Vom neuen Allzeithoch bei 46,20 stürzte die NIO-Aktie binnen kürzester Zeit auf 34,20 Euro ab. Zwar verbesserte sich NIO bis zum Handelsschluss am Dienstag wieder auf mehr als 40 Euro, doch am Mittwoch ging es wieder leicht zurück auf 38,50 Euro bis Börsenschluss. An den Quartalszahlen kann die Schwäche eher nicht gelegen haben.

Denn am Dienstag hatte NIO von deutlichen Fortschritten im jüngsten Quartal berichtet: So steigerte der Elektroautobauer seinen Umsatz zwischen Juni und September auf umgerechnet knapp rund 666,6 Millionen US-Dollar, ein sattes Plus von 146,4 Prozent zum Vorjahr, wie das Branchenportal IT Times vermeldete. Wenig überraschend, dass der aufstrebende Konzern weiter Verluste einfährt, allerdings deutlich weniger. NIO wies demnach ein Nettoergebnis von minus 160 Millionen Dollar aus, im Vorjahr lag das Defizit mehr als doppelt so hoch. Mit den jüngsten Ergebnissen wurden laut des Berichts „die ursprüngliche Prognose erneut übertroffen“. Dank diverser Kapitalspritzen verfüge NIO zudem über liquide Mittel in Höhe von rund 3,3 Milliarden Dollar.

Und der Autohersteller hat ambitionierte Ziele formuliert: Nach einem neuen Rekordwert bei den vierteljährlichen Auslieferungen von insgesamt 12.206 Exemplaren der Modelle ES8, ES6 und EC6, strebe NIO nun 16.500 bis 17.000 Fahrzeugauslieferungen an, hieß es. Noch liegt der Herausforderer damit weit hinter dem US-Unternehmen Tesla. Allerdings glaubt Analystin Rebecca Wen von der Investmentbank JP Morgan, „dass NIO ein langfristiger Gewinner im Premium-EV-Bereich sein wird, mit 30 Prozent Marktanteil bis 2025“. Gewinner sind auch die Anleger: Trotz der aktuellen Korrektur hat NIO seinen Börsenwert im vergangenen Monat um weitere 50 Prozent gesteigert.





