NIO Aktie: Die Vorzeichen sind gut!

Was war das für ein Wochenausklang für NIO an der Börse: In Frankfurt schoben sich die Papiere des chinesischen Elektroautobauers um gut sechs Prozent auf 50,80 Euro nach oben. Das ist zwar noch ein gutes Stück vom Allzeithoch entfernt, das NIO am 11. Januar bei 54,80 Euro ausgebildet hatte. Doch immerhin verbesserte sich die Aktie auf Wochensicht nach einem Schlusskurs von noch 47,70 Euro am vorvergangenen Freitag deutlich ins Plus. Nun steigt die Spannung, wie es in der neuen Börsenwoche weitergehen wird. Gute Vorzewichen gäbe es.

Zwar waren von NIO seit der Präsentation einer ganzen Reihe von Neuheiten beim NIO Day am 9. Januar keine Erfolgsmeldungen mehr zu vernehmen, allerdings von einem wichtigen Partner: Nach Informationen der IT Times plant JAC Motors, Auftragsproduzent von NIO, eine Ausweitung der Produktionskapazitäten für Automobile. Hierfür wolle JAC ein zweites Werk in China errichten und habe dafür staatliche Unterstützung beantragt, heißt es.

Laut des Berichts sei die neue Produktionsstätte für so genannte NEPVs (new energy passenger vehicle) geplant, Fahrzeuge mit alternativen Antrieben also, was Hybrid- und Elektromotoren meint. Für NIO-Anleger offenbar ein Zeichen dafür, dass JAC Motors Kapazitäten schaffen könnte für mehr Elektro-SUVs von NIO, deren Verkaufszahlen bereits im vergangenen Jahr massiv gestiegen waren – wenngleich noch auf niedrigem Niveau.

43.728 Fahrzeuge der bislang erschienenen Modelle ES8, ES 6 sowie EC6 lieferte NIO bislang aus, was gegenüber 2019 eine Steigerung um 112,6 Prozent bedeutete. Und das alleine in China. Laut Plänen des Tesla-Herausforderers sollen 2021 die ersten Märkte außerhalb des Heimatlandes erschlossen werden. Auch wenn dies wohl zu weiteren Absatzsprüngen führen wird, ist es noch ein gehöriges Stück bis zu den Zahlen von Tesla. Der US-Elektroauto-Pionier steigerte seine Verkäufe in China 2020 um gleich 200 Prozent auf knapp 500.000 Stück.





