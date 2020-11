NIO Aktie: Völlig elektrisiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Nio ADR":

34,50 Euro – das ist die neue Referenz bei der Aktie von NIO. Nach ihrem tagelangen Aufwärtsmarsch hatten die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers bereits am Mittwoch bei glatt 34,00 Euro ein neues Allzeithoch erreicht, gingen nach einer deutlichen Korrektur aber bei lediglich 31,90 Euro aus dem Handel in Frankfurt. Doch das Allzeithoch der NIO-Aktie war bereits weniges Stunden nach Handelsbeginn am Donnerstag erneut Geschichte, besagte 34,50 Euro standen auf dem Kurszettel, bevor die Aktie wieder leicht abgab. Möglicherweise ist es eine aktuelle Meldung, die die Anleger so elektrisiert – im wahrsten Sinn.

NIO verspricht 900 Kilometer Reichweite





Denn laut des Branchenportals EFahrer.com greift NIO mit einem Riesen-Akku Tesla frontal an: Der chinesische Elektroautobauer arbeite offenbar an einer 150-kWh-Batterie für seine Elektroautos, die eine Reichweite von 900 Kilometern ermöglichen könnte, heißt es in dem Bericht. „Vor allem in Kombination mit NIOs Akkutausch-Modell in China würde der Hersteller so die Benzin-, Diesel- und Hybrid-Konkurrenz weit hinter sich lassen.“ Bei einer Versammlung eines Clubs von NIO-Fahrern, hat Nio-Gründer William Li Bin laut Informationen von cnTechPost, einer Website für Technologie-Nachrichten aus China, demnach erklärt, dass sein Unternehmen an dem neuen Akku arbeitet, auch die 900 Kilometer Reichweite wurden offenbar genannt.

NIO-Aktie seit 1. Oktober im Wert verdoppelt





Das wäre für NIO ein weiterer, bedeutender Schritt, ein ernstzunehmender Konkurrent für Tesla & Co zu werden. Mit der Reichweite würden die Elektroautos von NIO selbst die sehr kraftstoffeffizienten Hybridautos japanischer Autobauer hinter sich lassen, heißt es. Die Anleger glauben offenbar ohnehin längst an das Unternehmen, das im März noch kurz vor der Pleite stand, bevor chinesischen Banken mit Milliardenkrediten einsprangen. Allein in der zurückliegenden Woche hat NIO seinen Börsenwert um mehr als 40 Prozent gesteigert. Am 1. Oktober war die Aktie zweitweise noch bei 17,90 Euro gehandelt worden, seitdem hat sie sich im Wert annähernd verdoppelt.





