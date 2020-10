NIO Aktie: Rekord auf Rekord!

Die Aktie von NIO macht sich am Dienstag im frühen Handel wieder auf den Weg zum Allzeithoch. Nach einem Aufschlag um weitere 1,5 Prozent auf zeitweilig 18,60 Euro in Frankfurt, ist die bisherige Bestmarke bei den Papieren des chinesischen Tesla-Herausforderers nicht mehr weit entfernt. Bei 19,20 Euro stand die NIO-Aktie Ende September, doch Analyst Edison Yu von der Deutschen Bank Securities erkennt noch weiteres Potenzial. Zu Recht wohl, wie die aktuellen Absatzzahlen beweisen.

Denn nach eigenen Angaben lieferte NIO im September 4.708 Fahrzeuge aus, das sei ein erneuter Monatsrekord bei den Absatzzahlen. Und in der Tat legt der Elektroautobauer ein wahnsinniges Tempo vor, das Plus gegenüber dem Vorjahr liegt bei sagenhaften 133 Prozent. Die Auslieferungen resultierten aus 3.210 Exemplaren des NIO ES6, dem 5-Sitzer-Elektro-SUV des Herstellers, 1.482 Exemplare entfielen auf den ES8, dem 6-Sitzer- und 7-Sitzer-Flaggschiff von NIO. Erstmals tauchte auch der EC6, ein SUV in Coupéform, in den Absatzzahlen auf. Noch ist die Stückzahl mit 16 ausgelieferten Fahrzeugen des Crossover-Modells allerdings bescheiden. Doch das wird sich zweifellos ändern.

Noch beeindruckender liest sich bereits jetzt die Bilanz aus dem gesamten, nun zu Ende gegangenen dritten Quartal 2020. Im Zeitraum zwischen Juni und September setzte NIO 12.206 insgesamt Elektroautos aus, was laut Unternehmen einer Steigerung von sogar 154,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, „und damit das obere Ende der vierteljährlichen Prognose des Unternehmens übertrifft“, wie NIO stolz anmerkt. In seiner kurzen Firmengeschichte hat das aufstrebende Unternehmen von ES8, ES6 und EC6 inzwischen 58.288 Fahrzeuge abgesetzt. 26.375 der Verkäufe entfielen laut NIO auf das Jahr 2020. Und auch die Anleger freuen sich: Allein in den vergangenen sechs Monaten hat die NIO-Aktie, ausgehend von 2,26 Euro noch am 6. April, mehr als 800 Prozent zugelegt.

