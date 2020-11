NIO Aktie: Die Nacht der Rekorde!

Weitere Suchergebnisse zu "Nio ADR":

Der Aktie von NIO ist am späten Donnerstagabend am Handelsplatz Stuttgart Spektakuläres gelungen: Während in Frankfurt und Berlin gegen 20 Uhr die letzten Orders bei einem Tagesplus von rund sieben Prozent abgewickelt wurden, sprangen die Papiere des chinesischen Elektroautobauers bis kurz vor 22 Uhr in Stuttgart auf ein neues Allzeithoch: 36,00 Euro, ein Aufschlag von mehr als zwölf Prozent, standen zum Handelsschluss bei NIO auf dem Kurszettel. Dass die Aktie derzeit kein Halten zu kennen scheint, hat seine Gründe.

Kursziel für NIO-Aktie erhöht





So berichtet die Anlegerseite Der Aktionär, dass Analyst Jeff Chung von der Citigroup sein Kursziel für die NIO-Aktie am Donnerstag erneut erhöt habew, nun von 33,20 Dollar auf 46,40 Dollar. Sinkende Batteriekosten sowie Rückenwind von Seiten der Politik sollten für NIO „neue Rekordverkäufe in 2021 bedeuten“, heißt es. In der Tat setzte der Tesla-Herausforderer auch am Handelsplatz New York seinen Höhenflug unvermindert fort: In der Nacht zum Freitag stand auch dort ein Plus von mehr als zwölf Prozent auf den neuen Höchststand von nun 42,35 US-Dollar. JPMorgan-Analyst Nick Lai hatte erst vor wenigen Tagen sein Kursziel für die NIO-Aktie von 14 Dollar auf 40 Dollar angehoben – dieses Ziel ist somit bereits deutlich übertroffen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nio?







NIO steigert Auslieferungszahlen enorm





In der Tat untermauerte das aufstrebende Unternehmen die positiven Einschätzungen zuletzt mit Rekordzahlen: So lieferte NIO nach eigenen Angaben im Oktober 5055 Fahrzeuge aus. Das bedeute ein Wachstum von 100,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat – und fraglos ein neues Bestwert. Unter den verkauften Elektroautos waren demnach 883 Exemplare des Typ NIO EC6, dem neuen coupéartigen SUV der Chinesen. Insgesamt lieferte NIO in diesem Jahr somit 31.430 Elektrofahrzeuge aus, was einer Steigerung von 111,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Zum 31. Oktober 2020 erreichten die kumulierten Auslieferungen seit Produktionsstart der Modelle ES8, ES6 und EC6 insgesamt 63.343 Fahrzeuge.

Von Achim Graf - 6. November 2020

