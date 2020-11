NIO Aktie: Gewagte Prognose!

Weitere Suchergebnisse zu "Nio ADR":

Die Rekordfahrt von NIO an der Börse ist erst einmal gestoppt: Nachdem die Papiere des chinesischen Tesla-Herausforderers am Montag bei einem Kurs von 38,20 Euro ein neues Allzeithoch ausbildeten, ging es seitdem mit ordentlich Tempo wieder abwärts. Am Dienstag zum Handelsschluss in Frankfurt notierte die NIO-Aktie bei nur noch 35,70 Euro, nach einem weiteren kleinen Abschlag blieben davon am Mittwoch zum Börsenschluss noch 35,50 Euro übrig. Geht es nach einer US-amerikanischen Großbank, soll das aber nur eine kleine Pause auf der wilden Fahrt sein.

Kursziel liegt bei 46 Dollar





Denn nach Informationen der Anlegerseite Der Aktionär, hat JPMorgan das Kursziel für NIO inmitten der Konsolidierungsphase erneut angehoben: Analystin Rebecca Wen sehe für die Aktie Potenzial bis 46 US-Dollar. Die Citigroup erwartet ein ähnliches Kursniveau. Zur Einordnung: In der Nacht zum Mittwoch notierte die NIO-Aktie in New York bei rund 43 Dollar. Rebecca Wen sei laut des Berichts „der Überzeugung, dass das in Shanghai ansässige Unternehmen einer der Profiteure im wachsenden E-Mobility-Markt sein wird“. Mit einer gewagten Prognose: „Wir glauben, dass NIO ein langfristiger Gewinner im Premium-EV-Bereich sein wird, mit 30 Prozent Marktanteil bis 2025“, wird Wen in dem Bericht zitiert.

NIO steigert Absatzzahlen enorm





Noch ist NIO gegenüber Tesla ein kleiner Fisch – doch die Absatzzahlen steigen prozentual massiv: Laut Medienberichten verkauften die Chinesen im dritten Quartal dieses Jahres 12.206 Fahrzeuge, was einem Absatzplus von 154,3 Prozent zum Vorjahr entsprach. 4.708 E-Autos setzte NIO im September ab, im Oktober waren es bereits 5.055 Elektroautos. In seiner kurzen Firmengeschichte hat das aufstrebende Unternehmen von den Modellen NIO ES8, ES6 und neuerdings EC6 bis Ende Oktober 2020 insgesamt 63.343 Fahrzeuge auf die Straße gebracht.

Von Achim Graf - 12. November 2020

