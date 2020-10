NIO Aktie: Fast schon unwirklich!

Wer glaubte, dass NIO sein Pulver an der Börse bereits in der zurückliegenden Woche verschossen haben könnte, wurde am Montag zum Börsenstart eines Besseren belehrt: Nachdem die Aktie des chinesischen Elektroauto-Herstellers am Freitag bei einem Kurs von 24,30 Euro in Frankfurt schloss, ging es am Montag gleich zu Handelsbeginn um knapp zwei weitere Prozent nach oben auf 24,70 Euro. Macht sich die NIO-Aktie bereits wieder auf den Weg, das Allzeithoch vom Freitagmittag zu kassieren? Gleich zwei institutionelle Analysten jedenfalls glauben beim Tesla-Herausforderer aus Fernost ganz fest daran.

Nach einem fast unwirklichen Aufstieg in den vergangenen Tagen hatte die Aktie von NIO vor dem Wochenende kurzzeitig genau 25,00 Euro erreicht. Der Autobauer hatte seinen Börsenwert binnen sieben Handelstagen damit um rund ein weiteres Drittel gesteigert. Aufs Jahr gesehen liegt das Plus bei den Papieren von NIO bei unglaublichen 1500 Prozent. Dass die Aktie derzeit keinerlei Schwäche zeigt, liegt zweifellos nicht nur an den starken Verkaufszahlen, die sich bei NIO im September im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt hatten. Die mehr als optimistischen Einschätzungen durch zwei internationale Großbanken taten wohl ihr Übriges.

So hatte die US-amerikanische Bank JPMorgan die NIO-Aktie am vergangenen Mittwoch laut Medienberichten auf “Overweight” hochgestuft. Mehr noch: Mit einem nun ausgerufenen Kursziel von 40 US-Dollar, haben die Analysten aus New York ihre Erwartungen glatt verdreifacht. Zur Einordnung: In der Nacht zum Samstag schloss die NIO-Aktie in New York bei einem Kurs von gerade einmal 28,48 US-Dollar. Das ist auch dem Analysten-Kollegen der Citigroup zu wenig: Jeff Chung hatte die Papiere von NIO am Mittwoch ebenfalls überarbeitet und diese von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft. Sein neues Kursziel beträgt 33,20 Dollar.

