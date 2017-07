NIKE (Weekly) - Buy-Trigger bei 60,32 USD

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":



















NIKE (Weekly)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?





HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de





Im „HSBC Trendkompass“ filtern wir auf wöchentlicher Basis über 100 Basiswerte nachden objektiven Kriterien der relativen Stärke (Levy) sowie des Momentums der letztenvier Wochen. Gemessen an diesen Maßstäben befindet sich die Nike-Aktie sowohl in einemkurz- als auch einem mittelfristigen Aufwärtstrend. Dazu gesellt sich durch die charttechnischeBrille betrachtet eine interessante Ausbruchskonstellation. So haben sich die steigende38-Wochen-Linie (akt. bei 54,41 USD) bzw. der ehemalige Korrekturtrend seit Dezember2015 (akt. bei 51,13 USD) letztlich als Sprungbrett erwiesen. Als zusätzliche Bestätigungwerten wir in diesem Zusammenhang die Auflösung der blauunterlegten Korrekturflaggeder letzten Monate. Für das letzte Mosaiksteinchen im positiven Sinn könnte nun derSpurt über die letzten beiden Verlaufshochs bei 58,99/60,32 USD sorgen. Neben derPositionierung im Rahmen des „HSBC Trendkompass“ lassen die Trendfolger MACD und Aroonauf eine positive Weichenstellung hoffen, die zuletzt neue Einstiegssignale generierenkonnten. Im Erfolgsfall rückt das bisherige Allzeithoch bei 68,05 USD wieder ins Blickfeld.