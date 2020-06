NIKE - Bahn frei für die Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

Ladenschließungen hin, Filialschließungen her, Nike hat sich gut aus der Krise heraus erholt. Das Unternehmen ist bestens positioniert, zumal die Umsätze vor allem in China stark wachsen. Nike meldete zudem die Eröffnung eines neuen riesigen Flagship-Stores in Bangkok. Bei der Aktie verfolgen wir derzeit zwei mögliche Varianten.

Szenario 1 Primärszenario 60%

Die Aktie hat sich in einem steilen Aufwärtstrend von A über B nach C (im Chart in Blau) entwickelt, droht nun aber am Widerstand von $105.78 zu scheitern. Die Hürde wurde zwar in Angriff genommen, doch erwies sie sich bisher als zu stark. Somit dürfte die Aktie zunächst in den Zielbereich zwischen $82.53 und $77.21 zurückfallen. Hier entscheidet sich der weitere Kursverlauf. Primär gehen wir davon aus, dass die Aktie danach zunächst tiefere Kurse anpeilt und dabei in den unteren Zielbereich im Chart zurückfällt. Erst bei der Unterstützung von $59.99 könnte der Titel die Möglichkeit wahrnehmen, um wieder nach Norden abzudrehen. In diesem Zielbereich wäre zu prüfen, ob Long-Positionierungen sinnvoll sind.

Szenario 2 Alternativszenario 40%

Wenn die Aktie im Zielbereich zwischen $82.53 und $77.21 den entscheidenden Impuls für eine Trendwende bekommt, ist es möglich, dass die Bullen bereits früher eingreifen. Sie könnten dann die Aktie geradewegs nach oben treiben. Dabei wären neue Höchstkurse durchaus auf dem Fahrplan.

FAZIT

Nike ist sehr sportlich aus dem Tief gestartet, doch für den Marathon fehlt die Kraft. Nach dem letzten Sprint dürfte die Aktie erst einmal eine Verschnaufpause einlegen und sogar einen Schwächeanfall erleiden. So wie sich das Chartbild im Moment darstellt, wird der Titel dabei in den Zielbereich zwischen $82.53 und $77.21 zurückgeführt und erst beim $61.80-Retracement könnte sich eine neue Situation entwickeln. Primär gehen wir davon aus, dass die Aktie noch weiter zurückfällt, dabei könnte ein Zielbereich mit Notierungen von zirka $60 angelaufen werden. Sollte die Aktie in der Abwärtskorrektur schon früher die Wende schaffen, wären bereits früher deutliche Kursanstiege die Folge.

