Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

11% Kursplus in 21 Tagen! So weit, so gut. Die Frage ist nun, wie geht es hier weiter? Werden wir Richtung Mond starten, oder wird es noch etwas stürmisch zugehen? Um es gleich vorweg zu nehmen: kein Markt bewegt sich in einer Einbahnstraße schnurgerade, sondern immer in Wellen.

Mit anderen Worten: Usain Bolt lotet gerade seine Grenzen aus. Grundsätzlich sollten wir aber ebenfalls festhalten, dass wir übergeordnet in einem bullischen Szenario sind. Das gilt im Übrigen auch dann noch, falls wir einen Umweg auf der Unterseite über die $56 machen würden. Wir hätten es dann lediglich mit einem vorgezogenen, signifikanten Zwischenhoch auf einer höheren Wellenebene zu tun. Am Ende läuft es aber darauf hinaus, dass sich Nike deutlich über der $100 nach oben absetzt.

Was uns aber jetzt interessiert, ist die kurzfristige Situation und hier vor allem, wie gehen wir jetzt mit den bereits erzielten 11% Kursplus um?

FAZIT

Wir rechnen damit, dass wir zwischen $86.04 und $90.29 mit einem Zwischenhoch konfrontiert werden, welches uns entweder bis knapp über unsere grüne Box, oder deutlich in unsere grüne Box zurückbringt. Wir bleiben Long investiert – egal, was nun passiert. Wir werden lediglich eine parallele Shortposition ab $82.01 hinzuschalten (ggf. auf einem höheren Level, sofern wir die $90.29 auf der Oberseite knacken sollten!). Am Ende der Zwischen-Korrektur werden wir Nachkäufe auf der Longseite tätigen. Die exakten Daten zur Umsetzung und vor allem zu welchem Zeitpunkt verschicken wir direkt per E-Mail als Signal! Melden Sie sich jetzt kostenlos an unter www.hkcmanagement.de

In Alphabetischer Reihenfolge der getroffenen Zielbereiche (ZB) aller Dow 30 Werte:

3M Position verkauft: 38% Gewinn APPLE Position verkauft: 14,4% Gewinn BOEING ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn CHEVRON ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn COCA-COLA ZB getroffen/ Investiert : Position läuft! DISNEY ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn THE HOME DEPOT ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn JOHNSON&JOHNSON ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn JP MORGAN CHASE ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn MCDONALDS ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn NIKE ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn PFIZER ZB getroffen/ Investiert : Position im Short Bereich UNITED TECHNOLOGIES ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn VISA INC. ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn WALMART ZB getroffen/ SHORT läuft seit Mittwoch 19.06.

Kostenlos anmelden und testen unter www.hkcmanagement.de