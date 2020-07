Neugestaltung des American Eagle: Facelift für den Adler

Der American Eagle aus den USA zählt zu den Investment-Legenden im Bereich der modernen Anlagemünzen – seit 1986 werden die Münzen in Gold und Silber in gleichbleibender Gestaltung gestaltet. Nun wird es allerdings Zeit für einen Facelift: Die United States Mint hat die Gestaltungsentwürfe für die neue Optik vorgestellt, mit der die American Eagle Anlagemünzen ab dem Jahr 2021 geprägt werden.

Wie die US-amerikanische Münzzeitschrift „Coin World“ berichtet, hat das zuständige Expertengremium mögliche Gestaltungsvorschläge am 18. Juni vorgestellt. Insgesamt standen in der „Commission of Fine Arts“ 39 Bewerbungen zur Auswahl. Es wurde nicht bekannt gegeben, welche der Entwürfe von freischaffenden Künstlern gestaltet wurden und ob auch Entwürfe von Mitarbeitern der United States Mint eingereicht wurden.

Eine Investment-Legende im neuen Gewand

Anders als bisher soll die Gestaltung der American Eagle Münzen aus Gold und Silber ab dem Jahr 2021 nicht mehr variieren, bisher leistete sich die United States Mint ein Design für die Silbermünze und eine separate Gestaltung für die Variante in Gold.

Nach Angaben der Zeitschrift „Coin World“ hat das Sachverständigengremium einen Vorschlag abgegeben, der nun durch ein weiteres Komitee überprüft wird, in dem sich US-Bürger ohne Bezug zur United States Mint engagieren. Laut der US Mint wurde der Entwurf ausgewählt, weil er eine Balance zwischen einer naturgetreuen Darstellung und einer symbolischen Komposition des Weißkopfseeadlers schafft.

Vorbereitungen für die Neugestaltung seit 2014

Dem Bericht zufolge reicht die Initiative zur Überarbeitung der Anlagemünzen der USA in das Jahr 2014 zurück. Nachdem der American Eagle verstärkt als Fälschung in Umlauf gekommen war, entschied sich die United States Mint zu einer Neugestaltung. Diese soll auch Anti-Fälschungs-Maßnahmen umfassen. Welche Sicherheitsmerkmale der American Eagle ab 2021 aufweisen wird, ist noch unklar.

Mit der Neugestaltung erfreut die United States Mint also nicht nur die Fans von prächtigen Adlermotiven auf Münzen, sondern auch sicherheitsbewusste Anleger. In den vergangenen Jahren haben viele andere Prägestätten, darunter die Royal Mint aus Großbritannien und die Royal Canadian Mint aus Kanada, ihre Anlagemünzen mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Besonders beliebt sind feine Hintergrundstrukturen, so genannte „Guillochen“, und Lasergravuren – diese feinen Details können Fälscher normalerweise nicht detailgetreu imitieren.

Alle Entwürfe für die American Eagle Münzen aus Gold und Silber sind auf der Website der United States Mint veröffentlicht worden.