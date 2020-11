NEUE UNTERSUCHUNG OFFENBART DIE STABILITÄT DER DEUTSCHEN DIVIDENDEN IM JAHR 2020

Mehr deutsche Unternehmen erhöhen ihre Dividenden, statt sie zu kürzen



Die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notierte MBH Corporation plc hat am 29. Mai 2020 ihre erste Dividende gezahlt







Eine neue Analyse (1) von Branchendaten der MBH Corporation plc, einer an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notierten diversifizierten Investment-Holdinggesellschaft, die erfolgreiche, gut etablierte kleine und mittelständische Unternehmen in verschiedenen Regionen und Sektoren akquiriert, zeigt eine starke Robustheit für deutsche Dividenden im Jahr 2020, trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise.

Von den 30 im Deutschen Aktienindex (DAX) gelisteten Unternehmen haben 14 Unternehmen ihre Dividendenzahlungen in diesem Jahr im Vergleich zu 2019 erhöht. Sieben Unternehmen haben ihre Dividendenzahlung gekürzt und sechs Unternehmen haben die gleiche Dividende wie im Vorjahr gezahlt, nur drei haben keine gezahlt.

Insgesamt werden die DAX-Unternehmen in diesem Jahr schätzungsweise rund 32 Milliarden Euro an Dividenden ausschütten, nur 4,4 Milliarden Euro weniger als 2019.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei mittelgroßen und kleinen börsennotierten deutschen Unternehmen. Von den 60 im MDAX (Mid-Cap-DAX) gelisteten mittelgroßen Unternehmen haben 22 die Dividendenzahlungen für das Jahr 2020 erhöht, 11 haben sie gesenkt, sechs haben die Zahlungen gleich gehalten und 21 haben keine gezahlt.

Von den 70 kleineren Unternehmen, die im SDAX (Small-Cap-DAX) gelistet sind, haben 18 ihre Dividendenzahlungen erhöht, 10 haben sie gekürzt, 10 sind auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr und 32 haben in diesem Jahr keine gezahlt.

Am 29. Mai 2020 schüttete die MBH Corporation plc im Rahmen ihres Jahresergebnisses 2019 erstmals eine Dividende in Höhe von 0,5 Cent pro Aktie aus.

Damit waren sie eines von nur fünf Unternehmen unter mehr als 100 Erstnotierungen in Europa, die im vergangenen Jahr eine Dividende an die Aktionäre ausschütteten. Das Unternehmen strebt eine konstante Dividendenrendite an. Dies ist sowohl für die Art von langfristigen Investoren, die es gewinnen möchte, als auch für die Gründer der Unternehmen, die sich ihm anschließen, wichtig.

Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc: „Wenn es um Investitionen in Aktien geht, machen Dividenden einen gewaltigen Teil der Gesamtrendite aus. Die Unternehmen, die Dividenden zahlen, werden auch mit größerer Wahrscheinlichkeit gleichmäßigere Renditen erzielen als Unternehmen, die sich ausschließlich auf Kapitalgewinne verlassen.

„Dividenden und Dividendenwachstum sind wichtige Indikatoren für die finanzielle Gesundheit und das längerfristige Wachstumspotenzial von Unternehmen.“

Die MBH Corporation veröffentlichte kürzlich ihre Halbjahresergebnisse für das Jahr 2020, die ein Umsatzwachstum von 31 % auf 27,4 Millionen GBP (1. Halbjahr 2019: 21,0 Millionen GBP) und einen stabilen Reingewinn von 0,7 Millionen GBP auswiesen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (EBITDA) stieg um 13 % auf 1,5 Millionen GBP (1. Halbjahr 2019: 1,3 Millionen GBP). (2)

MBH hat derzeit 18 sehr erfolgreiche und profitable Kleinunternehmen in seinem Portfolio und strebt im Rahmen eines kontinuierlichen Wachstumskurses den Erwerb weiterer Unternehmen ähnlicher Art an.

MBH konzentriert sich auf gut etablierte Unternehmen, die überwiegend schuldenfrei sind, ein EBITDA von rund 0,5 Millionen GBP bis 10 Millionen GBP erwirtschaften und im Allgemeinen noch von ihren Gründern geführt werden.

Durch die Nutzung ihrer einzigartigen Agglomeration™-Strategie kann MBH durch den konsequenten und wertschöpfenden Erwerb exzellenter Unternehmen erheblichen Shareholder Value schaffen. Mit Agglomeration™ wandeln profitable Unternehmen ihre privaten Aktien in öffentliche Aktien oder Anleihen der MBH Corporation plc in einem unbefristeten Earn-in-Modell um. Die Unternehmenseigentümer werden dann dazu angespornt, ihren Wachstumskurs zu beschleunigen, indem sie die Ressourcen der Gesellschaft nutzen, einschließlich Know-how, Transfer von bewährten Vorgehensweisen, Cross-Selling an andere Unternehmen der Gruppe und ggf. kostenfreie Finanzierung neuer Wachstumsprojekte.

Jedes Konzernunternehmen behält seine Autonomie und folgt einer angemessenen Unternehmens- und Finanzführung. Unternehmenseigentümer erhalten außerdem finanzielle Anreize zur Steigerung des Shareholder Value durch ein Aktienbonusprogramm, das ihre Interessen mit denen der öffentlichen Aktionäre in Einklang bringt.

MBH Corporation plc Analyse der Daten unter http://www.dividendenchecker.com/index.php durchgeführt am 15. Oktober 2020

Die Geschäftszahlen beinhalten die Ergebnisse von drei Unternehmen, die im ersten Halbjahr 2020 übernommen wurden (Samuel Hobson House, Robinsons Caravans und Logistica Training).



Über MBH

MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Investment-Holdinggesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine bis mittelgroße Unternehmen in verschiedenen Regionen und Sektoren, die gut etabliert, rentabel und wachstumsorientiert sind. Durch die Nutzung ihrer einzigartigen Agglomeration-Strategie kann MBH Corporation plc durch den konsequenten und wertschöpfenden Erwerb exzellenter Unternehmen erheblichen Shareholder Value schaffen.

www.mbhcorporation.com

