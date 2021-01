NEUE STUDIE ZEIGT, DASS PROFESSIONELLE ANLEGER WENIGER BERICHTERSTATTUNG ÜBER MICRO-CAP-AKTIEN ERWARTEN

42 % der professionellen Anleger erwarten, dass das Niveau der Analystenberichterstattung auf dem Micro-Cap-Markt in den nächsten 12 Monaten weiter sinken wird, verglichen mit 15 %, die glauben, dass es steigen wird

40 % der Anleger prognostizieren, dass die Kosten für die Beschaffung von Informationen und die Beobachtung von Small und Micro-Caps in den nächsten drei Jahren weiter steigen werden. Nur 22 % glauben, dass sie sinken werden

Bitte beachten Sie eine Pressemitteilung der MBH Corporation zu einer neuen Umfrage unter professionellen Investoren in Deutschland, Großbritannien und den USA, aus der hervorgeht, dass 40 % davon ausgehen, dass die Kosten für die Beschaffung von Informationen und die Überwachung von Klein- und Mikro-Caps in den nächsten drei Jahren steigen werden, da sie weniger Aufmerksamkeit von Brokern und Analysten erhalten. Im Vergleich dazu glauben nur 22 % der Anleger, dass die Kosten sinken und die Daten leichter zu erhalten sein werden.

Fünf von sechs professionellen Investoren (83%) sehen Klein- und Small-Cap-Aktien als transparentere Alternative zu Private-Equity-Investitionen, da sie Echtzeit-Preise, höhere Liquidität und niedrigere Gebühren bieten. Dennoch prognostizieren 42 % der 117 befragten professionellen Anleger, dass der Grad der Abdeckung des Mikro-Cap-Marktes durch Broker und Forschungshäuser in den nächsten 12 Monaten abnehmen wird – 5 % erwarten einen dramatischen Rückgang. Nur 15% erwarten einen Anstieg der Berichterstattung.





