NEUE STUDIE ZEIGT, DASS DEUTSCHE PENSIONSFONDS IHRE ALLOKATION IN EDEL- UND INDUSTRIEMETALLEN ERHÖHEN, UM VOM ROHSTOFF-SUPERZYKLUS ZU PROFITIEREN

Eine neue Umfrage unter 50 deutschen Pensionsfonds mit einem Gesamtvermögen von 75 Milliarden US-Dollar zeigt, dass 82 Prozent der Meinung sind, dass die Märkte in einen Rohstoff-Superzyklus eingetreten sind - eine jahrzehntelange Periode, in der Rohstoffe voraussichtlich über ihrem langfristigen Preistrend gehandelt werden (bitte beachten Sie die beigefügte Pressemitteilung). Infolgedessen erwarten viele eine Übergewichtung von Rohstoffen wie Edel- und Industriemetallen in den nächsten 12 Monaten.

Die Studie wurde von NTree International Ltd. durchgeführt, einem Unternehmen, das sich auf Marketing und Vertrieb sowie auf die Ausbildung von Anlegern spezialisiert hat. NTree vertritt die Palette der Metall-ETCs von Global Palladium Fund und die Market Access ETFs von China Post Global in Europa.

Die Ergebnisse zeigen, dass 76% der deutschen Pensionsfonds in den nächsten 12 Monaten eine Übergewichtung von Gold erwarten, während 64% eine Übergewichtung von Silber erwarten. Bei den Industriemetallen stehen die Platingruppenmetalle weiterhin im Interesse der Investoren. 58% der deutschen Pensionsfonds erwarten eine Übergewichtung von Platin und 46% eine Erhöhung ihrer Allokation in Palladium.

Basismetalle stoßen ebenfalls auf wachsendes Interesse: 40% der Fonds wollen ihre Allokation in Nickel erhöhen, während 50% ihr Engagement in Kupfer übergewichten wollen.

Die Studie zeigte, dass auf die Frage, wie viel Prozent ihres Engagements deutsche Pensionsfonds in Edelmetallen haben sollten, 44% behaupten, dass 3-5% ideal sei, und 38% zwischen 5-7%. Für Industriemetalle sagten 22%, dass ihr Engagement 3-5% betragen sollte, 36% sagten zwischen 5-7% und 30% sagten 7-9%.

Die Studie zeigt, dass deutsche Pensionsfonds auch ihr Engagement in China, einem wichtigen Verbraucher von Rohstoffen und Treiber der globalen Industrieproduktion, wahrscheinlich erhöhen werden - 62% planen, ihr Engagement in chinesischen Anleihen und 46% in chinesischen Aktien zu erhöhen.

