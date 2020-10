NEL ASA: Wie steht es um die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

auf großes Interesse sind in der letzten Woche die Nachrichten zu NEL ASA bei den Aktionären gestoßen. Unsere Autoren haben sich die Vorkommnisse im Rahmen ihrer Analysen einmal genauer angeschaut. Folgendes haben sie dabei herausgefunden:

Der Stand! Ein neuer Millionenauftrag könnte – so sieht es derzeit zumindest aus – bei NEL ASA zu einer starken Erholung führen. Die Entwicklung! Bei Nel Asa gibt es einen nächsten Millionen-Auftrag, der das Kursziel deutlich nach oben schieben könnte. So gibt es hier einen Auftrag aus den Niederlanden für eine Wasserstoff-Tankstelle, der durch das dänische Unternehmen Everfuel abgeschlossen wurde. Weil Everfuel in der gesamten EU in ausgewählten Regionen bis 2030 Lösungen zur Betankung von schweren Nutzfahrzeugen und PKW anbieten möchte, könnte sich der Auftrag auch längerfristig als durchaus positiv erweisen. Bezogen auf die Milliarden-Marktkapitalisierung von Nel Asa ist aber das derzeitige Auftragsvolumen von gut 1,6 Millionen Euro noch recht übersichtlich. Immerhin haben aber die Kurse nun die Hürde bei 1,70 Euro erreicht und es könnte einen dynamischeren Aufwärtstrend geben. Die Rendite! Im letzten Jahr gab es eine Rendite von 127,49 Prozent und Nel Asa liegt damit 87,58 Prozent über dem Durchschnitt (39,91 Prozent) von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Elektrische Ausrüstung” beträgt 113,47 Prozent und Nel Asa liegt aktuell 14,01 Prozent darüber. Der Ausblick! Das neue Kursziel liegt bei 2 Euro und Technische Analysten betonen einen starken Aufwärtstrend. Es könnte also durchaus weiter gut aussehen bei NEL ASA.

