NEL ASA: Gefahr gebannt?

letzte Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um NEL ASA bestellt ist. Hier ihr Fazit:

Der Stand! Derzeit scheint es, als könnten die Kurse von NEL ASA schnell wieder fallen. Kann das vermieden werden? Die Entwicklung! Nachdem der Kurs bis zum 24. September auf ein Tief bei 1,34 Euro gefallen war, stieg er wieder bis auf 1,57 und sogar 1,61 Euro an. Weil nun aber die Aktie wieder gefallen ist, könnte der vorangegangene Abwärtstrend weiter aktiv sein. Daran würde sich erst etwas ändern, wenn der Kurs bei 1,75 Euro oder mehr landet. Die Stimmung! In den letzten Wochen hat sich die Stimmung bei Nel Asa kaum verändert, doch die Diskussionsstärke hat sich erhöht. Der Ausblick! Nun kommt es darauf an, ob bei 1,77 Euro der 50-Tagedurchschnitt erreicht werden kann. Denn dann könnten die Kurse auch steigen. Nach unten allerdings könnte es bis auf das Tief vom 24. September bei 1,34 Euro gehen.

