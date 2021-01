NEL ASA: Bringt das neuen Schub?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Am 21. Januar veranstaltet NEL ASA einen Kapitalmarkttag 2021! Den ersten in der Geschichte des Unternehmens. Ab 08.00 Uhr MEZ beginnt das Programm virtuell. Aufgrund der Covid-19-Pandemie eine “Online-Veranstaltung”.

Neben den Vorständen von NEL ASA werden auch Gastredner zu hören sein. So Mikael Nordlander von Vattenfall oder Joseph S. Cappello von Iwatani Corporation of America. Neben dem Thema “Elektrolyse” wird auch der Bereich “Tankstellenaktivitäten von Nel” erörtert. Spannend wird es sodann für den Kurs werden. Reichen die Impulse vom Kapitalmarkttag für eine neue Kursoffensive?

Denn aktuell sind die Titel von NEL ASA ein wenig heiß gelaufen. Vor fünf Handelstagen konnte noch ein Hoch bei 3,39 Euro erreicht werden. Dieses Top bildete sich am 14. Januar als auch schon zuvor am 08. Januar am Börsenplatz Tradegate.

Dann war Schluss. Die Anleger nahmen Gewinne mit. Der Kurs fiel wieder zurück bis rund 3 Euro. Allerdings ist dies ein ganz typisches Marktverhalten. Denn die Nel-Aktie verdoppelte sich von Ende Oktober 2020 bis Anfang Januar 2021.

Auch die Chartsituation war und ist überkauft. Gerade die Standardindikatoren signalisieren hier hohe Werte. Im RSI zeigt sich sogar ein Warnsignal. Das jüngste Top am 14. Januar wurde durch den Verlauf des RSI nicht mehr mit einem neuen Hoch im Indikator bestätigt.

Der MACD nahm Anfang Januar ebenfalls sehr hohe Werte an. Sogar noch extremere Werte als zum Beispiel im Hoch Juni 2020. Doch mit der gegenwärtigen kleinen Korrektur der Kurse bis 3 Euro fängt die Chartsituation an sich zu normalisieren. Das kann allerdings noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen – zumindest aus Sicht der Chartanalyse ohne Berücksichtigung des Kapitalmarkttages von NEL ASA.





