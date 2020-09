NEL ASA-Aktie – Wieder ein Kauf? Das ist zu beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Eine Kurs-Katastrophe hat sich bei den Titeln von NEL ASA-Aktien ergeben. Zum Wochenstart ging es drastisch abwärts! Denn mit dem Rücktritt von Trevor Milton, dem Gründer und Chef von Nikola, sind auch die Titel von Nikola schwer unter Beschuss geraten! Der Rücktritt zeigt einfach auf, dass bei Nikola doch einiges im argen liegt. Die jüngst vorgebrachten Betrugsvorwürfe gegenüber Nikola konnten bislang auch nicht wirklich ausgeräumt werden!

Für NEL ASA würde ein Aus für die Geschäfsidee von Nikola einen herben Rückschlag bedeuten! Denn die Aussicht auf einen Deal mit Nikola hinsichtlich eines Aufbaus von Wasserstoff-Tankstellen für die E-LKW von Nikola hat den Kurs von Nikola in der Vergangenheit gestützt und beflügelt. Das NEL ASA auch bei Nikola mit als Eigentümer vertreten ist, spielt dabei eher eine untergeordnete Rolle! Letztlich scheint jedoch der Markt für die NEL ASA-Titel enger zu sein als die Nikola-Aktien. Denn auf den ersten und zweiten Blick scheint der Kursabschlag doch ein wenig übertrieben.

Allerdings ist Börse oftmals eine Frage des Vertrauens und der Geduld. Solange nicht wirklich klar ist, wie es bei Nikola weitergeht, dürften auch die Papiere von NEL ASA unter Druck stehen. Erholungen werden vorerst auf Widerstand treffen. So könnte es noch zu früh sein, um hier wieder einzusteigen! Eine Bodenbildung, ein Aufbau von Vertrauen in das Geschäft von NEL ASA auch ohne Nikola könnte daher Zeit in Anspruch nehmen!

Mit dem jüngsten Kursabsturz ist eine wochenlange Range nach unten verlassen worden! Ein negatives Signal. Gleichwohl notiert der Kurs in Euro notiert knapp an der 200-Tage-Linie. So dürfte sich vorerst eine volatile Pendelbewegung ergeben – mit der 200-Tage-Linie als Unterstützung und der unteren Begrenzung der verlassenen Range als Widerstandszone.





