NEL ASA-Aktie: Verkaufssignal stoppt nur kurz!

Es scheint nun endlich Klarheit darüber zu geben, dass Wasserstoff in Zukunft eine entscheidende Rolle beim Thema Mobilität spielen wird. Es wird zudem noch unterschätzt, für wie viele Anwendungsfelder Wasserstoff tatsächlich taugt. Der Autoverkehr ist da nur eines unter vielen. NEL hat sich sehr früh auf die Tankstellentechnologie spezialisiert und dürfte hier eines der entscheidenden Zugpferde sein. So interpretiert es zumindest der Markt, denn der Kurs der Aktie ist in den letzten Wochen stark angestiegen.

Ich erinnere mich noch gut daran, als NEL mit der Marke von 1 Mrd. Euro kämpfte und nur ein Analyst damals den Kurs bei über 10 NOK sah. Dieser wurde damals damit gerechtfertigt, dass das Unternehmen durch einen großen Industrieplayer übernommen werden könnte. Eine Übernahme gab es nicht. Dennoch hat es der Aktienkurs auf inzwischen fast 25 NOK geschafft. Nichtsdestotrotz scheint eine größere Beteiligung eines Industrieunternehmens auch zum jetztigen Zeitpunkt nicht völlig abwegig zu sein.

Neben den KFZs sind aber vor allem Schiffe, LKWs und Flugzeuge als größere Verkehrsmittel Zielgruppe der umweltfreundlichen Technologie. Für NELs Tankstellennetz spielt es eine untergeordnete Rolle, ob zu Beginn vor allem LKWs zum Tanken kommen.

