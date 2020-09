NEL ASA-Aktie – Unsicherheit ja, Basisinvestition erst recht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Betrugsvorwürfe gegenüber dem US-Unternehmen und E-LKW-Bauer Nikola zerren an den Nerven der Anleger, die auch in anderen Wasserstoff-Aktien investiert haben. So vor allem bei NEL ASA. Denn immerhin ist das norwegische Unternehmen bei Nikola mit investiert und Nikola ein potenzieller Großkunde von NEL ASA. Würde nun das Geschäft von Nikola den Bach “runter gehen” und die geplanten Investitionen in eine Kette von Wasserstoff-Tankstellen nicht mehr in die Tat umgesetzt, dürfte darunter vor allem NEL ASA leiden. Immerhin ist ein Teil der Phantasie für die NEL ASA-Aktien auch dem Auftrag von Nikola an NEL ASA als auch der Entwicklung von Nikola geschuldet!

Trotzdem gilt für NEL ASA, dass das Unternehmen aus Norwegen zu einem Basisinvestment im Wasserstoffbereich gehört! Denn anders als einige “Mode-Aktien” im Wasserstoff-Segment baut NEL ASA keine Brennstoffzellen sondern hat den Fokus in der Bereitstellung von Wasserstoff gelegt. Als Anlagenbauer und Wasserstoff-Hersteller betreibt NEL ASA das Geschäft rund um die Erzeugung und Lagerung sowie Verteilung von Wasserstoff. Mit diesem Geschäftsmodell sollte NEL ASA insbesondere bei einem Aufbau eines Tankstellennetzes für Wasserstoff in den kommenden Jahren profitieren! Ob nun Nikola dieses in Auftrag geben kann oder sich in China oder in Europa auch durch staatliche Lenkung ein solches Netz etabliert – es wird kommen und NEL ASA mit dabei sein!

Letztlich könnte so die gegenwärtige Unsicherheit im Kursverlauf von NEL ASA ein Vorteil werden für diejenigen Anleger, die auf einen Einstieg oder Wiedereinstieg in die NEL ASA-Aktie warten. Charttechnisch besteht durchaus noch das Risiko weiterer Gewinnmitnahmen – auch aufgrund einer Kapitalerhöhung bei NEL ASA.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.