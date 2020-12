NEL ASA Aktie – Und es macht RUMS!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nun hat es die Nel-Aktie doch erwischt! Mit den deutlichen Kursverlusten des vermeintlichen E-LKW-Bauer Nikola in den USA fällt auch die Nel-Aktie! Konnte der Wert am 30. November noch ein neues Hoch bei 2,469 Euro erreichen notiert die Nel-Aktie nur zwei Tage später bei 2,209 Euro. Ein Verlust von immerhin 10 Prozent an zwei Handelstagen! Allerdings notiert der Wert des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens gegenüber den Kursständen von Ende September oder Ende Oktober doch noch sehr komfortabel im Gewinn. Denn noch im September wurde die Marke von 1,50 Euro unterschritten und im Oktober nochmals getestet!

Die Frage ist nun lediglich, ob ein weiterer Verfall der Nikola-Aktie auch den Aktienkurs von NEL ASA weiter in Mitleidenschaft ziehen würde! Ein Szenario wäre zumindest, dass nur noch moderate Abgaben und eine Stabilisierung in der Nikola-Aktie letztlich der Nel-Aktie kaum noch Schaden dürfte. Denn schon Anfang November 2020 gab Nel bekannt, dass aufgrund von Abschreibungen und der Berichtigung des Marktwerts für die Nikola-Beteiligung im dritten Quartal ein Verlust entstanden sei! Somit könnte der aktuelle Verfall der Nikola-Aktie an die Tiefs vom September schon eingepreist sein! Zudem ist die Geschäftssituation für NEL ASA ausgesprochen positiv. Der Auftragsbestand im Wert von 940 Millionen NOK ist gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 60 Prozent angestiegen!

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei NEL ASA?

Trotzdem dürfte die aktuelle Situation bei Nikola für Unruhe bei NEL ASA sorgen. Denn wie noch im Juni 2020 verlautbart wurde, ist der 30 Millionen US-Dollar Auftrag von Nikola an NEL ASA der Hauptgrund gewesen, für NEL ASA mit der Planung einer Mega-Fabrik für alkalische Elektrolyseure in Norwegen zu beginnen! Und nicht vergessen: Eine weitere deutliche Kursminderung der Nikola-Aktie sollte zu erneutem Abschreibungsbedarf bei NEL ASA führen!





