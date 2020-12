NEL ASA Aktie – Unbeirrt aufwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Seit Wochenanfang kann sich die Nel-Aktie von den jüngsten Verlusten wieder erholen. Schon am Freitag vergangener Woche setzte ausgehend von einem vorläufigen Tief bei knapp 2 Euro eine Gegenbewegung ein. Mit einem Tagesschluss bei 2,24 Euro immerhin ein Anstieg von rund 10 Prozent! Die Volatilität in der Nel-Aktie bleibt somit hoch. Die Anleger scheinen wieder Hoffnung zu spüren, dass die jüngsten Kursverluste wieder komplett wettgemacht werden können.

Denn auch die Aktie der Nikola Corporation hat sich in den vergangenen Handelstagen auf niedrigem Niveau stabilisieren können. Dies ist einerseits relevant aufgrund der Aktienbeteiligung von NEL ASA an Nikola. Denn deutlichere Verluste in den Nikola-Papieren könnten zu einer abermaligen Abschreibung bei NEL ASA führen. Bei der Vorlage der jüngsten Quartalsdaten musste NEL ASA einen höheren Verlust ausweisen als von den Marktteilnehmern erwartet – eben aufgrund der Abschreibungen auf die stark gebeutelte Nikola-Aktie!

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei NEL ASA?

Charttechnisch wäre nun jede weitere Erholung in der Nel-Aktie ausgesprochen interessant! Denn im positiven Szenario wären dann die Kursverluste in der letzten Handelswoche innerhalb von drei Handelstagen lediglich ein technischer Rückfall, ein Pullback an die zuvor gebrochene obere Begrenzung eines symmetrischen Dreiecks! Im absoluten Best-Case-Szenario wäre so nach Lesart der Chartanalyse selbst ein deutlicher Anstieg über 3 Euro machbar! Doch noch schwebt die Entwicklung der Nikola Corporation über der Nel-Aktie! Die Erholung von rund 10 Prozent könnte sich bei deutlich fallenden Kursen der Nikola-Aktie recht schnell als Strohfeuer erweisen! Insbesondere ein Break der runden 2 Euro wäre kritisch zu werten!





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.