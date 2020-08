NEL ASA-Aktie – Stabilität ist positiv!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Der Hype um Wasserstoffaktien macht eine Pause! Allerdings nur vordergründig – denn das Interesse ist durchaus weiterhin groß! So zumindest eine Auswertung von Schlagzeilen in den Medien zum Thema Wasserstoff in den vergangenen Wochen! So darf auch die Stabilität der NEL ASA-Aktie in den letzten Handelstagen positiv interpretiert werden. Mit einer leichten Erholung zudem läuft der Wert wieder von unten an die 50-Tage-Linie heran! Ein Break dieses gleitenden Durchschnitts wäre weiter positiv zu bewerten – könnte so doch der Kurs der NEL ASA-Aktie wieder in Richtung der runden 2 Euro-Marke ansteigen.

Anleger sollten allerdings den Termin von NEL ASA zur Vorlage des Halbjahresberichts nicht aus den Augen verlieren! Am 26. August veröffentlicht NEL ASA den „Half-yearly Report – Q2“! Bis zu diesem Termin wäre es vollkommen normal, wenn zwar Hoffnungskäufe den Wert ein wenig nach oben schieben, aber die vorsichtigeren Anleger wiederum Gewinne mitnehmen oder Positionen zumindest zum Teil abbauen. Daher wäre eine „freundliche“ Seitwärtsbewegung bis Ende August zu favorisieren! Wider Erwarten negativ wäre indes ein Fall unter das bisherige August-Tief.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.