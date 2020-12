NEL ASA Aktie – Risiko bitte mit beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Schrittchen weise läuft die Nel-Aktie aufwärts. In der abgelaufenen Handelswoche ging es an jedem Handelstag der Woche weiter nach oben. Wenn auch in kleinen Schritten. Die Woche begann für die Nel-Aktie bei 2,235 Euro um bei 2,385 Euro die Woche zu beschließen. An den fünf Handelstagen konnte pro Tag stets ein höherer Eröffnungskurs und ein höherer Tagesschlusskurs verzeichnet werden.

Damit ist aus charttechnischer Sicht die Stimmung für NEL ASA grundsätzlich positiv zu beurteilen. Jedes weitere Hoch würde gar zu einem dynamischen Ausbruch führen können. Denn das jüngste markante Hoch von Ende November bei 2,469 Euro ist zum greifen nah. Ein Break dieses Tops sollte zu weiteren Anschlusskäufen führen.

Ein derartiges positives Szenario ist aus gegenwärtiger Sicht noch zu favorisieren. Kursziele in Richtung 2,80 bis 3 Euro wären dann nach Lesart der Chartanalyse möglich. Selbsst Ziele von 4 Euro sind aus der Trendanalyse im langfristigen “Best-Case-Szenario” machbar. Damit würde die Nel-Aktie allerdings auch in eine Blase und Euphorie-Situation hineinlaufen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei NEL ASA?

An der Börse sollte sich der Anleger allerdings auch stets fragen, wie das Risiko zu beurteilen ist. Oder wie es salopp formuliert werden darf: Frage dich nicht, was Du gewinnen, sondern, was Du verlieren kannst! So würde ein neuerlicher Abprall an der gegenwärtig erreichten Widerstandszone doch viele Anleger eher dazu bewegen, auch einmal Gewinne mitzunehmen.

So könnte ein Abprall oder ein “Käuferstreik” zu einem kurzen Stimmungsumschwung und einem Test der 2 Euro führen. Ein Break dieses Niveaus ist derzeit dann zwar unwahrscheinlich. Hier wäre eher auf Kaufsignale zu achten. Doch ein Break der runden 2 Euro wäre natürlich negativ.





