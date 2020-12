NEL ASA Aktie: Ist die Luft raus?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Liebe Leser,

in dem laufenden Handelsjahr ging es für die NEL ASA Aktie auf und ab. Nun blickt das Unternehmen auf ein unterm Strich erfolgreiches Börsenjahr 2020 zurück. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Geschehnisse:

Status Quo: Die NEL ASA Aktie wurde zum Start in den heutigen Handelstag bei 2,73 Euro je Anteilsschein vorgetragen. Mittlerweile besitzt das Unternehmen einen Börsenwert von knapp 3,87 Milliarden Euro. Das 52 Wochen-Hoch wurde am 29.12.2020 bei 2,92 Euro je Aktie erreicht. Das Unternehmen: NEL ASA konzentriert sich auf die Produktion von Wasserstoff. Das Unternehmen operiert in der Branche der erneuerbaren Energien und ist in diesem Jahr zum größten Elektrolyse-Unternehmen der Welt entwickelt. Entwicklung: Der Schlusskurs des vergangenen Handelsjahres liegt bei 0,88 Euro je Aktie. Verrechnet man dies mit dem heutigen Vortragskurs so ergibt sich eine Jahres-Performance von 210,22 Prozent. Kursziele: Zum jetzigen Zeitpunkt wird die NEL ASA Aktie von 7 Analysten gedeckt. Dabei rät lediglich ein Analyst, die Aktie zu kaufen. Dagegen raten jeweils 3 Experten die Aktie zu Halten oder zu Verkaufen. Termin: Die nächste Einsicht in die Bücher des Unternehmens wird voraussichtlich am 17.02.21 stattfinden.

Was werden die kommenden Handelswochen mit sich bringen? Wir halten Sie auf dem Laufenden!





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.