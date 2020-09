NEL ASA-Aktie – Insider kauft! Stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Eine Mitteilung lässt aufhorchen! Wie NEL ASA auf seiner Internetseite mit Datum 25. September unter Pressemitteilungen bekannt gibt, hat Bjørn Simonsen, VP Investor Relations & Unternehmenskommunikation von Nel ASA rund 100.000 Aktien von NEL gekauft – zu einem Preis von 15,39 NOK. Allerdings nicht direkt, sondern über die Simonsen Invest AS, einem Unternehmen, welches komplett Bjørn Simonsen selbst gehört. Weiterhin wird gemeldet, dass Bjørn Simonsen nun 1.616.138 Aktien von NEL besitzt sowie weitere 616.000 Optionen an Nel hält.

In der Regel ist es stets interessant und positiv, wenn Insider Aktien ihres eigenen Unternehmens oder Arbeitsgebers kaufen. Zudem scheint Simonsen allgemein sehr überzeugt von den Aussichten von NEL ASA und der gesamten Wasserstoff-Branche zu sein. So meldet Simonsen auf seinem Twitter-Account regelmäßig Fortschritte und Einschätzungen zu NEL oder der Branche! Simonsen kam im September 2014 zu NEL Hydrogen und ist bei NEL ASA seit Januar 2015. Seit 2008 begann er im Wasserstoff-Sektor als Forschungsingenieur am Institut für Energietechnologie. Anschließend erwarb er sich Expertise in Schlüsselpositionen im Norwegian Hydrogen Council, HyNor-Projekt sowie im Norwegian Hydrogen Forum. Seinen Abschluß hat er in Energie- und Umweltwissenschaften. Soweit die Informationen auf der NEL ASA-Website.

Die Anleger scheinen die jüngste Abwärtsbewegung auch als erste Kaufgelegenheit zu betrachten. So kann sich die NEL ASA-Aktie an ihrer 200-Tage-Linie stabilisieren und zum Wochenauftakt eine leichte Erholung starten – eine Loslösung von diesem gleitenden Durchschnitt nach oben wäre sodann positiv. Insbesondere bei einem Re-Break der 50-Tage-Linie!

Kurzfristig wäre jedoch durchaus noch mit Skepsis bei der überwiegenden Zahl der Anleger zu rechnen. Denn die Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Entwicklung bei Nikola dürfte die Erholung eher bremsen! Auch neue Tiefs bei drastisch einbrechenden Nikola-Kursen sind für die NEL ASA-Aktie einzuplanen!





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.