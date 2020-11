NEL-ASA-Aktie: Fehlt den Käufern der Mumm?

Gute Nachrichten aus verschiedenen Richtungen beförderten die NEL-ASA-Aktie in den vergangenen Tagen in die Höhe. Positiv gewertet wurde unter anderem der Wahlsieg der Demokraten in den USA, von dem sich Beobachter bedeutende Chancen für die Wasserstoffbranche erhoffen. Außerdem konnte NEL sich einen wichtigen Auftrag der US-Marine sichern. In Kombination ermöglichte das zu Beginn der neuen Woche einen Kursaufschwund von knapp sieben Prozent. Im ersten Moment sah das zwar sehr erfreulich aus. Es scheint aber fast so, als sei schon tags darauf wieder die Luft raus.

Am Dienstag zeigten sich bei der NEL-ASA-Aktie rote Vorzeichen. Die Anleger mussten ein Minus von 1,6 Prozent verkraften, was im ersten Moment nicht weiter dramatisch klingt. Allerdings fällt die Aktie von NEL damit wieder knapp unter die Marke von 1,80 Euro und beendet den Handelstag mit 1,78 Euro. Schon Anfang November scheiterten die Bullen mehrfach daran, die Kurse über die genannte Linie zu befördern. Das könnte Befürchtungen wecken, dass sich hier jetzt ein harter Widerstand bildet. Sollte die Aktie sich über längere Zeit auf dem jetzigen Niveau befinden, so würde ein Ausbruch mit jedem Tag schwieriger werden.

Allen positiven Nachrichten und guten Aussichten zum Trotz hinterlässt die Charttechnik aktuell ein wenig erbauliches Bild. Seit September befindet die NEL-ASA-Aktie sich in einem Abwärtstrend, welches das Papier schon mehr als 15 Prozent an Wert einbüßen ließ. Zwar ist seit Oktober eine deutliche Aufwärtstendenz zu spüren und die Tiefs notieren wieder höher. Gegen einen langfristigen Aufwärtstrend spricht aber noch, dass die Höchststände sich bisher auf einem sehr überschaubaren Niveau abspielen. Um der Aktie wieder auf die Sprünge zu helfen, brauchen die Käufer jetzt vor allem Mut. Grundsätzlich steht weiteren Kursgewinnen nicht allzu viel im Weg. Leider ergibt sich daraus allein aber noch keine Garantie für steigende Kurse.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.