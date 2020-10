NEL ASA-Aktie – Eine Sensation im Kleinen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Für die NEL ASA-Aktie bleibt es spannend! Denn letztlich hängt die NEL ASA-Aktie an der Entwicklung des mit Vorwürfen des Betrugs gezeichneten US-Unternehmens Nikola Corporation! Doch Anleger könnten hier eine Einstiegsgelegenheit finden! Denn selbst wenn die NEL ASA-Aktie in den kommenden Handelstagen oder -wochen nochmals deutlich schwächer tendieren sollte – im Zuge einer negativen Entwicklung bei Nikola – bestünde durchaus die Chance, dass sich das norwegische Unternehmen NEL ASA langfristig weiter aufwärts bewegt!

Für NEL ASA spricht einfach das Wachstum im Wasserstoff-Bereich! Die regelmäßigen Meldungen über Kooperation oder Aufträge für NEL ASA zeigen die Entwicklung des Unternehmens auf! So kann NEL ASA mit der Pressemitteilung vom 14. Oktober einen ersten Erfolg in Polen aufzeigen: NEL ASA erhält eine Bestellung für eine H2Station, die zum Betanken von Bussen und Personenkraftwagen genutzt werden soll. Der Auftrag im Wert von 3,2 Millionen Euro wurde an eine Tochter von NEL ASA, die Nel Hydrogen Fueling von ZE PAK, dem führenden Energieunternehmen in Polen gezeichnet. Die Lieferung der Station ist für das kommende Jahr geplant!

Zudem konnte am 5. Oktober NEL ASA mitteilen, dass das niederländische Unternehmen Everfuel eine zweite Bestellung für eine H2Station im Volumen von 1,6 Millionen Euro aufgegeben hat. Auch hier fungiert die Tochter Nel Hydrogen Fueling als Auftragnehmer – die H2Station soll Ende 2021 in Betrieb gehen!

Grundsätzlich zeigt sich der Kurs der NEL ASA-Titel recht stabil. Das große Fragezeichen bleibt die Zusammenarbeit mit Nikola Corporation. Hier scheint sich jedoch bislang keine klare Linie abzuzeichnen. Wie oben angeführt, könnte jedoch ein Kurseinbruch von Nikola und damit auch von NEL ASA zumindest für die norwegische Aktiengesellschaft nur eher von kurz- bis mittelfristiger Dauer sein. ?

from

Finanztrends by Stefan Salomon

