NEL ASA Aktie: Achtung Absturz!

Warum man als Unternehmen nie zu abhängig von nur einem Partner sein sollte, zeigt sich an diesem Beispiel. NEL ASA kooperiert mit Nikola und erhält wertvolle Aufträge vom amerikanischen E-Truckbauer. Dieser sah sich aber erst kürzlich Betrugsvorwürfen ausgesetzt, die nicht nur die Nikola Aktie zum Einsturz brachten, sondern aufgrund der Partnerschaft ebenfalls die NEL ASA Aktie. Nun trat auch noch Nikola Chef Trevor Milton zurück und heizt so die Spekulationen rund um die Betrugsvorwürfe weiter an. Für die NEL ASA Aktie bedeutet dies: Allein heute verlor der Kurs bereits 18 % und sank damit deutlich unter seine SMA 100. Zurzeit notiert die Aktie bei rund 1,45 Euro. Bleibt die weitere Kursentwicklung abhängig von Nikola?

Aufgrund der Korrelation, die bereits in der jüngeren Vergangenheit existierte, scheint erstmal eine weitere Abhängigkeit des Kursverlaufs von der Entwicklung bei Nikola gegeben zu sein. Auffällig ist lediglich, dass der Index der relativen Stärke bereits jetzt unterhalb der 30 Punkte Marke liegt und somit die Aktie als überverkauft betrachtet wird. MACD und Momentum Oszillator hingegen liegen leicht im negativen Bereich und würden wohl bei einem anhaltenden Fallen des Kurses deutliche Verkaufssignale generieren.

