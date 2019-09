NAT GAS - Long Trade läuft gut weiter!

NatGas – Mit knapp +14% Gewinn steht der aktuelle NatGas Trade gut im Plus. Auch die Struktur der laufenden Aufwärtsbewegung erfüllt alle Anforderungen einer Impulsbewegung und überschreitet hierbei den wichtigen Widerstand bei $2.53 verlaufend. Wir sehen den Markt im weiteren Verlauf bekanntlich den Bereich von $2.776 - $2.869 anlaufen, bevor es hier zu einer erneuten Gegenbewegung kommt, die NatGas noch einmal in Welle 4 zurück in Richtung $2.53 treiben wird. Übergeordnet gehen wir bekanntlich von deutlich höheren Notierungen im Bereich von $5 aus.

Das heißt ganz konkret verfolgen wir mit unserem seit Erreichen des Zielbereichs (blaue Box im Chart) eingegangenen Long Trades das Ziel einer Verdoppelung des Kurses und mit Nachkäufen eingerechnet, ein Gewinnpotenzial von ca. 240%.

Wir werden somit sobald die Gegenbewegung läuft, einen weiteren Nachkauf vornehmen und diesen per Kurznachricht an alle Abonnenten rechtzeitig mit den relevanten Koordinaten per E-Mail verschicken.

