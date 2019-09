NAT GAS - Erdgas mit 70% Kursanstieg Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

NatGas – Mit dem deutlichen überschreiten von $2.292 legt NatGas weiter zu und stärkt die Erwartung eines bereits hinterlegten Bodens im Markt.

Solange es jedoch bekanntlich nicht zu Notierungen über $2.53 kommt, muss das hinterlegte Alternativszenario, was ein erneutes Absacken in Richtung $1.953 vorsieht, für den Moment noch mit eingeplant werden.

Wir werden unsere Alpa - Position somit aktuell noch nicht weiter ausbauen solange der Markt das Tief noch nicht bestätigt hat. Langfristig hat NatGas nach wie vor das Potenzial nach dem anstehenden Tief Notierungen im Bereich von $5 anzulaufen. Wir sind mit der aktuellen Entwicklung somit sehr zufrieden, warten aber noch die Bestätigung über $2.53 ab, um unsere Investition auszubauen.

