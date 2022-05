NATGAS: Das sind die Wendepunkte

Die errechneten Wendetermine (siehe Pfeile) sind auch bei der Analyse von NATGAS eine äußerst hilfreiche Möglichkeit, um einen entscheidenden Richtungsfilter innerhalb der Chartanalyse zu erhalten. Ein- und Ausstiege lassen sich somit besser planen. Das Positionsmanagement läuft im Allgemeinen ruhiger. Stakkato-Trades (durch blinden Aktionismus) werden massiv reduziert.





Im Detail wie folgt:



Um den 09. Mai rechneten wir mit einem Bewegungstief, was sich sodann am 10. Mai (1 Tag Toleranz) bei 6,36 USD entsprechend ausbildete. Reaktionshoch folgte zum 11. Mai, mit einem höheren Tief um den 13. Mai (Fortsetzung der Aufwärtsbewegung). Wenn sich die Zählung so fortsetzt, ist mit einem Bewegungshoch, um den 19. Mai zu rechnen. Im Anschluss ist Vorsicht geboten, denn dann kann es gut und gerne ein ganzes Stück abwärts gehen.



Aktuell befindet sich NATGAS an einer nicht unerheblichen Distributionszone. Mit Glattstellungen und einem temporären Rückgang ist zu rechnen. Danach sollte es wie angesprochen bis um den 19. Mai aufwärts gehen.



Die exakten Kursziele wie gewohnt über unseren Verteiler.



Einen erfolgreichen Handelstag!

Global Investa



Hinweis:



Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar.