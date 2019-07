NATGAS - Im Zielbereich gelandet!

Hätten Sie es noch vor 4-5 Monaten für möglich gehalten? Das NatGas bis in unseren in blau hinterlegten Zielbereich fällt? Es war eine lange Reise und wir werden nun auf langfristige Sicht Positionen hinterlegen die wir noch in den Updates genau erläutern werden.

NatGas setzt seit Anlaufen des hinterlegten Zielbereiches zwischen $1.849 - $2.382 seine Stabilisierung weiter fort, konnte aber bisher noch kein Tief bestätigen. Hierzu wollen wir den Markt bekanntlich über $2.53 und letztlich $2.869 sehen. Bis es soweit ist, muss ein tieferes Eindringen in den Zielbereich eingeplant werden.

Zwar gehen wir hier von einem Abschluss der Abwärtsbewegung in Welle [2] in Grün aus, in deren Anschluss der Markt wieder Notierungen von über $5 anläuft. Jedoch wollen wir noch einmal verdeutlichen, dass wir uns in NatGas ausschließlich mit Alpha-Positionierungen bedienen, um hier auch bei Übertreibungen auf der Unterseite nicht aus dem Markt geworfen zu werden. Des weiteren betrachten wir diesen Markt als langfristige Investition auf Sicht von 1 – 2 Jahren.

Zusammengefasst bleibt das Primärszenario in NatGas erhalten und wir sehen den Markt in dem Bereich von $1.849 - $2.382 ein Tief ausbauen. Auch die begleitende Indikatorenlage unterstützt dieses Szenario und befindet sich auf dem überkauftesten Niveau seit Dezember 2015, in dessen Anschluss der Markt sich fast verdreifacht hat. Wir sehen somit davon ab, den Markt hier noch einmal von der Shortseite zu handeln und gehen hier in absehbarer Zeit von einem längerfristigen Boden aus.