NATGAS - Weiter auf Verdoppelungskurs!

NatGas – Wir haben am 17.09.2019 gut daran getan 50% der Position bei $2.660 zu hedgen und dabei +15.65% Gewinn abzusichern. Der Markt befindet sich seither in einer Gegenbewegung, die wir als Welle 4 in Grün betiteln und deren Ziel wir bekanntlich im Bereich von $2.523 - $2.292ansetzen. Die anvisierte Gegenbewegung in NatGas fängt somit an Gestalt anzunehmen. Übergeordnet gehen wir nach deren Abschluss nach wie vor von deutlich höheren Notierungen aus.

Damit konnte in nur ein paar Wochen bereits ein ansehnlicher Gewinn gesichert werden und das ist erst der Anfang. Nach Abschluss der Gegenbewegung werden wir weitere Long Positionen eingehen und streben eine Rendite auf die Gesamtlaufdauer von ca. 120% an. Wir werden auch den nächsten Long Einstieg rechtzeitig per E-Mail als Kurznachricht an unseren Verteiler schicken!

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de