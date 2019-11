NATGAS - Verdreifachung bis auf 6 Dollar möglich!

NatGas – Pünktlich seit den 90ern! Wer in NatGas genau hinschaut, dem dürfte bereits aufgefallen sein, dass der Markt seit fast 30 Jahren, mit einer Wahrscheinlichkeit von 87% alle größeren Rallys im August startet.



Mit unserem Einstig am 27.09.2019 habend wir diesen Startschuss in NatGas zwar pünktlich abgefangen und bereits über 20% Kursgewinn realisiert, jedoch sollte sich hier niemand von der laufenden Rally blenden lassen, denn von Nachhaltigkeit wird diese nicht geprägt sein. Ganz nach dem Motto, „What goes up, must come down” findet jede dieser Aufwärtsbewegungen einen abrupten Abschluss, fällt mindestens genauso impulsiv wieder zurück und unterschreitet hierbei oftmals den Ausgangspunkt der ursprünglichen Rally.

Mindestens genauso wichtig wie der Einstieg ist hier auch das mitnehmen von Gewinnen und das nachziehen von Stopps.

