NATGAS - Übertreibung oder Ausbruch?

Nachdem sich die Erdgasmärkte letzte Woche weiter erholten, und die Bullen für einen Moment auch den hinterlegten Zielbereich überschritten haben, dreht der Rohstoff wieder nach Süden ab und fällt von unten in den Zielbereich zurück. Primärerwartung bleibt, wie im Chart hinterlegt, dass sich die Abwärtsbewegung in den nächsten Wochen weiter in Richtung Süden durchsetzen wird. Zum einen nimmt die Käuferseite zu dieser Jahreszeit traditionell deutlich ab und zum anderen reduziert sich auch die Nachfrage aufgrund der steigenden Temperaturen in der westlichen Hemisphäre. Der Bereich von $2.997 - $3.087 bleibt der bedeutendste Widerstandsbereich, um das hinterlegte Abwärtsszenario weiter aufrecht zu erhalten.

Wird dieser überschritten, ebnet sich der Weg in Richtung $3.40 - $3.50. Dieses Szenario betiteln wir momentan mit 36%iger Wahrscheinlichkeit. Zuvor stünde jedoch auch im Verlauf des hinterlegten Alternativszenarios erst noch einmal eine Abwärtsbewegung in Richtung $2.50 an, bevor der Rohstoff noch einmal eine Chance hat, in Richtung Norden durchzustarten. Unter $2.379 und letztlich unter $2.238 ist das hinterlegte Alternativszenario neutralisiert und der Weg in Richtung $2.00 und tiefer geebnet.

Der massive Angebotsüberhang belastet weiterhin den Markt, des weiteren ist nicht davon auszugehen, dass dieser in den nächsten Wochen oder Monaten abgearbeitet wird, was das Szenario einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung unterstreicht. Longpositionierungen bleiben hier somit sehr riskant, speziell solange sich NatGas unter $2.997 - $3.087 hält.

Zusammengefasst zeigt sich der Rohstoff stärker als erwartet und treibt den Markt über den hinterlegten Zielbereich hinaus. Für den Moment muss mit 36%iger Wahrscheinlichkeit mit eingeplant werden, dass die Bullen versuchen werden, NatGas über $2.997 - $3.087 zu treiben, um den Weg in Richtung $3.50 freizuschalten.

Primärerwartung bleibt jedoch, dass sich der Rohstoff nach Süden durchsetzt und tiefere Notierungen im Bereich von $2.00 und tiefer anläuft. Solange das hinterlegte Alternativszenario jedoch durch ein Unterschreiten von $2.379 und letztlich von $2.238 neutralisiert wird, müssen in der anstehenden Handelswoche unbedingt noch einmal höhere Notierungen mit eingeplant werden.

