NATGAS - Der Markt explodiert aktuell!

NatGas – In NatGas geht die Reise unaufhörlich weiter in Richtung Norden. Allein heute liegt der Markt über 8% im Plus und setzt die hinterlegte Aufwärtsbewegung weiter fort.

Wir konnten die Anstiege der letzten Tage mitnehmen da wir unseren Hedge wieder komplett geöffnet haben. Dazu würde folgende Kurznachricht an unseren Verteiler geschickt:

Das nächste Ziel ist nun im Bereich von $2.395 - $2.477. Wird dies überschritten ebnet sich der Weg sogar für einen direkten Anlauf in Richtung $2.60.

Wir bleiben hier Long und werden im anstehenden Update am Montag auf das weitere Marktgeschehen eingehen welches per Mail an unseren Verteiler geschickt wird.

Nur so viel vorab: Wir werden sehr wahrscheinlich die nächste Gegenbewegung nutzen um weiter Positionen aufzubauen. Erdgas hat nun ENDLICH eine impulsive Aufwärtsbewegung gezeigt und damit unsere Kursziele jenseits von 3$ in Aussicht gebracht.

