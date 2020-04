NATGAS/ERDGAS - Die Triebwerke werden gestartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Erdgas NYMEX Rolling":

NatGas – Die Bullen zünden die Triebwerke und treiben den Markt wieder in Richtung Norden. Noch schaffen es die Bullen allerdings nicht über den Wiederstand bei $1.80 auszubrechen, weshalb ein finales tief bisher noch nicht ausgeschlossen werden kann.

Wie bereits gestern im Trading Room geschrieben, nimmt die Wahrscheinlichkeit für das hinterlegte Alternativszenario über $1.80 deutlich ab. Unter $1.64 sollte NatGas nun im Idealfall nicht mehr fallen, um die Aufwärtsbewegung weiter voranzutreiben.

Wir werden die Situation nun genau beobachten in der neuen Handelswoche und morgen per Mail unsere nächste große NATGAS Analyse an unseren Verteiler schicken. Die Volatilität in NatGas wird in den nächsten Handelswochen somit nicht abnehmen. Dennoch sehen wir den Markt im Anschluss an die anstehende Bodenbildung in Welle 2 in Grün Notierungen von $3 und höher anlaufen.

Wir werden sobald unsere Indikatoren anschlagen wieder aktiv werden als auch bei allen Trades weitere Kurznachrichten mit allen Daten zum Einstieg per Mail verschicken.