NATGAS - Abverkauf voraus, wir werden SHORTEN!

NatGas – Die Bullen bleiben weiterhin sehr schwach und der Markt steht vor einem erneuten Abverkauf. Die Zeichen stehen auf Sturm. Wir sind aktuell mit einem Hedge abgesichert.



So konnte NatGas nicht einmal die heute im Webinar besprochene Gegenbewegung anstoßen. Den Youtube Webinar Link finden Sie am Ende des Artikels.









Unter $1.770 müssen wir im weiteren Verlauf von Notierungen im Bereich von $1.65 ausgehen. Auch wenn wir über $1.77 in beiden hinterlegten Szenarien noch einmal von einer Gegenbewegung ausgehen, sieht die Primärerwartung tiefer Notierungen im Bereich von $1.30 vor.





Folglich behalten wir uns vor, hier mit der nächsten Gegenbewegung den Markt zu Shorten. Dies könnte einer der größten Short Trades in diesem Markt der letzten Jahre werden.