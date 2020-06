NATGAS - Der Absturz ist in vollem Gange!

Mit dem Unterschreiten von $1.678 gehen die Bären auf die Überholspur und laufen die finale Unterstützung bei $1.596 an. Auch wenn diese bisher nicht unterschritten werden konnte und somit ihre Bedeutung deutlich bestätigt hat, gehen wir davon aus, dass der Markt sein Zwischenhoch in Welle 2 in Weiß bereits ausgebaut hat und sich auf direktem Weg in Richtung unseres langfristigen Ziels im Bereich von $1.30 befindet. Solange sich der Markt nun unter $1.880 hält, bleibt der Rohstoff auf tiefere Notierungen ausgerichtet.

NatGas zeigt sich somit schwächer als zuvor angenommen und dreht direkt in Richtung Süden ab, ohne zuvor noch einmal den Bereich von $1.989 anzulaufen. Dass die Bullen hier noch einmal genügend Truppen mobilisieren und einen Umweg über $1.989 ausbauen, betiteln wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 35%, werden dieses Szenario jedoch unter $1.596 vom Chart nehmen.

Das Ziel im Bereich von $1.30 bleibt somit bestehen, wird jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach schneller angelaufen als zuvor angenommen.

Mit dem Unterschreiten von $1.596 ist der Weg in Richtung Süden geebnet und auch das hinterlegte Alternativszenario neutralisiert. Um den Abwärtsdruck aufrecht zu erhalten und den Markt auf direktem Weg weiter in Richtung Süden zu treiben, müssen die Bären den Markt nun unter $.1.880 halten.

Übergeordnet bleibt NatGas somit auf tiefere Notierungen im Bereich von $1.30 ausgerichtet, weshalb wir uns weiterhin vorbehalten, den Hedge auf 100% hochzufahren und den Markt in Richtung $1.30 auf der Shortseite zu begleiten.

