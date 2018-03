NASDAQ und DAX- richtig aufgestellt nach der Fed-Sitzung

Der neue Fed-Chef Jerome Powell wird am Mittwochabend die Ergebnisse der ersten Sitzung unter seinem Vorsitz präsentieren. Einen besonderen Fokus legen Anleger dabei auf die Möglichkeit einer weiteren Leitzinserhöhung. Auch der DAX ließ im Hinblick auf die Sitzung am Dienstag etwas nach. Zur Absicherung oder Spekulation vor Bekanntgabe der Ergebnisse kaufen Anleger den Put-Optionsscheinauf den DAX. Unser Top Tipp ist der NASDAQ-Put

Schauen wir auf die Einschätzung der Vontobel-Experten zur Fed-Sitzung:

Die globalen Märkte blicken gespannt auf die nächste Sitzung des Offenmarktausschusses der US-amerikanischen Notenbank Fed am Dienstag und Mittwoch. Nicht etwa wegen der ersten Pressekonferenz von Jerome Powell als neuem Vorsitzenden der Fed, sondern wegen der Möglichkeit einer weiteren Erhöhung des Leitzinses in den USA.

Zwar geht TwentyFour Asset Management in diesem Jahr von drei Leitzinserhöhungen in den USA aus. Doch die Schlüsselfrage bleibt, ob die Fed ihre bisherige Politik zur Normalisierung des US-amerikanischen Leitzinses weiter fortsetzen wird. Eine der wichtigsten Fragen der aktuellen Sitzung ist aus Sicht der Vontobel-Experten deshalb, ob die Fed bei ihrem festen Inflationsziel von 2 Prozent bleibt oder ob sie dieses Ziel in eine Bandbreite von 1,5 bis 2,5 Prozent ändert. Gleichzeitig könnte die Inflation in den USA höher als erwartet ausfallen, da in den niedrigen Inflationszahlen von 2017 einige Einmaleffekte enthalten waren, die nun auslaufen. Zusammen mit einem deutlichen Anstieg des Angebots an US-Treasuries könnte dies zu einem weiteren Anstieg der Renditen führen.

Quelle: Vontobel, eigene Recherche