NASDAQ-100: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Der NASDAQ-100 war am 25. September mit einem Punktestand von 10833,3 aus dem Handel gegangen. Heute ging es für den NASDAQ-100 (US6311011026) mit -3,26 %

weiter. Derzeit notiert der Index aus USA bei einem Punktestand von 10896,47. Händler erwarten, dass sich der Trend der jüngsten Entwicklung fortsetzt.

Tagesgewinner sind dabei die Werte von Illumina, Lam Research sowie Cadence Design. Die Kurse sind um +4,86 %, +3,25 % sowie +2,41 % nach

oben marschiert. Tagesverlierer sind die Titel Zoom Video Communications Inc, DocuSign Inc, Western Digital Corp. Die Abschläge belaufen sich auf -7,03 %, -3,6 %, -3,57 %.

Illumina Fundamental:

Die Illumina ist mit einem Kurs von 273 USD inzwischen -22,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -16,11 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei NASDAQ 100?

Lam Research Anleger:

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,65 Prozent und liegt damit 0,39 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, 2,04). Die Lam Research-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Cadence Design Relative Strength Index:

Bei Cadence Design konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Cadence Design in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Sell". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer "Sell"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Cadence Design für diese Stufe daher ein "Sell".





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.