NASDAQ-100: Was jetzt zu tun ist!

Der NASDAQ-100 war am 16. August mit einem Punktestand von 11164,5 aus dem Handel gegangen. Heute ging es für den NASDAQ-100 (US6311011026) mit -0,12 %

weiter. Derzeit notiert der Index aus USA bei einem Punktestand von 11164,45. Händler erwarten, dass sich der Trend der jüngsten Entwicklung fortsetzt.

Tagesgewinner sind dabei die Werte von Asml, Baidu sowie Charter Communications. Die Kurse sind um +0,18 %, +0,14 % sowie +0,12 % nach

oben marschiert. Tagesverlierer sind die Titel Activision Blizzard Inc, Skyworks Solutions Inc, T-Mobile US Inc. Die Abschläge belaufen sich auf -0,13 %, -0,12 %, -0,11 %.

Asml Relative Strength Index:

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 45,38 liegt Asml über dem Branchendurchschnitt (41 Prozent). Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" weist einen Wert von 32,21 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Baidu Fundamental:

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Baidu-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 117,17 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (126,11 USD) deutlich darüber (Unterschied +7,63 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (122,26 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,15 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Baidu-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die Baidu-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

Charter Communications Anleger:

Die Aktie von Charter Communications gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 51,83 insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "", der 344,42 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".





